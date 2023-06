Equivocarse de número al momento de enviar un mensaje es algo que puede ocurrir. En estos casos, el intercambio suele ser breve, puesto que se da aviso y finaliza la conversación. Sin embargo, esto no siempre sucede así: un joven mandó un WhatsApp por error y quien lo recibió no lo consideró de la mejor manera.

A las 4 de la madrugada de un sábado, el protagonista se encontraba con un grupo de personas y necesitaba avisarle a otro sujeto que no lo habían visto por ningún lado. "No te encontramos", envió seguro, pero la persona en cuestión nunca lo vio. En su lugar, le llegó a alguien que se percató de la situación horas después.

En su perfil de Twitter "GalataLudovisi", adjuntó una captura de pantalla para comprobar la secuencia. Aunque todo parecía bien, porque el autor se dio cuenta de lo que había hecho, lo inesperado pasó más tarde. "Al menos se tomó el tiempo de pensar la respuesta adecuada", opinó un usuario al respecto.

Cómo se tomó el destinatario la llegada de ese mensaje por error, según el viral de Twitter

"¡Hey! No te encontramos abajo. ¿Nos vemos arriba?", fue el mensaje inicial, a las 4 de la mañana. La respuesta la recibió a las 13 horas, cuando ya se había dado cuenta de su error: "¿Eh?", le contestaron, debido a que el receptor no comprendió a qué se refería. Aunque lo esperable era que el chat terminara en ese momento, no fue lo que ocurrió.

"Abajo la tengo a tu mamá en 4", indica el mensaje que recibió Toni este miércoles 14 de junio, la persona que se equivocó de chat el pasado sábado 10. No solo sorprende que pasaron cuatro días, sino que fue a las 3 y media de la mañana. "Se tomó entre dos y cuatro días hábiles para pensar en una respuesta", señaló alguien.

"El sábado a la madrugada mandé por error un WhatsApp a un número equivocado y aparentemente el destinatario no se lo tomó muy bien", fue como lo contó el autor en la descripción del tuit. "Un poco lento", "Señor, son las 3 de la mañana, cálmese", "Te la quiso devolver en el horario en que cayó tu mensaje. Seguro se despertó... con tu mamá", añadieron otros en los comentarios.

Y continuaron: "Conversación de boliche que sucede cuando te pasan mal el número y le hablás a Irma de Neuquén", "Tardó un montón en responder", "La pensó bien y contestó de la manera que quería el maestro", "Yo cuando discuto y no se me ocurre una respuesta en el momento", "Me lo imagino recordando el mensaje y diciendo 'le tendría que haber respondido esto', y decidió mandarlo días después".