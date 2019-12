Después de esperar más de 20 años, Diego Armando Maradona se encuentra como director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata teniendo una nueva experiencia en el futbol de su país.

Uno de los trabajos que le permitió mostrarse nuevamente para la Superliga Argentina fue, nada más ni nada menos, que el campañón que realizó con Dorados de Sinaloa en la temporada 2018-2019.

El crack mundial no pudo lograr el ascenso a la Liga MX pero quedó a tan solo un paso, después de haber perdido la gran final ante Atlético San Luis. A pesar de todo, se llevó el cariño de la afición.

Varios meses después de su paso por Culiacán, apareció un video, que forma parte del documental de Netflix, que no tiene nada para festejar. Todo lo contrario, genera la bronca de muchos futboleros.

En el mismo se lo puede ver a Maradona acercándose a la grada del Banorte, la casa del Gran Pez, para entregarles autógrafos a los pequeños fanáticos agolpados contra la reja.

"¡Diego! ¡Diego! ¡Maradona! ¡Maradona!", gritan los jóvenes ilusionados por conseguir una firma de la figura de la que tanto les hablaron sus padres durante años.

Sin embargo, el ahora entrenador se enojó y dejó mucho que desear con una polémica y desafortunada frase: "Escúchenme una cosa. Si siguen gritando, me voy a la mierda. ¿Okey? Yo estoy acá respetándolos a ustedes, ustedes respétenme a mí. La próxima vez, me voy. No tengo ningún problema".