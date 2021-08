Todo comenzó de manera sorpresiva, con un video de “Crimen”, el hit de Gustavo Cerati. Lo subió a las redes y le llovieron las críticas. Pero lejos de achicarse, Mariano Martínez redobló la apuesta y levantó el perfil. Grabó versiones de “Ahora te puedes marchar” y “Procuro olvidarte”, dos clásicos de la canción latina, registradas en estudios profesionales. Cada uno de sus pasos era criticado en las redes, y el actor reflexionó al respecto.

“Genuinamente no me caliento, pero a veces siento que hay que tener un poco más de cuidado. ¿Cuál es el límite cuál con respecto a ser maleducado, agresivo, hacer bullying, a criticar a alguien por lo que hace o por cómo se viste o cómo es?”, señaló en diálogo con Intrusos. Y, mientras tanto, seguía adelante con su nueva vocación, al punto que este jueves se presentó en Los Mammones con su banda completa para lanzar oficialmente su carrera de cantante.

Con una banda formada por Martín Benito en batería, Alejandro Carullo en guitarra y Andrés Cendes en bajo, más el apoyo de la corista del programa, Sonia Savinell, Martínez presentó un repertorio basado en el rock argentino. Mucho de Pappo -“Juntos a la par”, su versión de “Ruta 66″-, además de “Me gustas mucho” de Viejas Locas y el “Rock del gato”, de Ratones Paranoicos. También interpretó “Procuro olvidarte” y cerró con su propio hit “Yo sé”, de los tiempos de Son amores y el Rey Sol Marquesi. Como era de esperar, las redes sociales estuvieron atentas al programa y no tardaron en llegar los memes.

“Siempre me gustó la música, estudie mucho canto, y par ala actuación sirve técnica vocal”, señaló el ex protagonista de Campeones de la vida y volvió a demostrar lo poco que le interesa el qué dirán: “No me jode el prejuicio de los demás, me muevo por lo que siento, no me guio por los halagos ni por las crítica”. Sin embargo, los cibernautas estaban atentos a cada uno de sus movimientos.

Para las canciones de Pappo, recurrieron a la célebre frase pronunciada por el Carpo en Sábado bus dirigida en aquella oportunidad al DJ Hernán Cattáneo: “Buscate un empleo honesto”. También fue citado Juanse, líder de los Ratones Paranoicos, invocando un gesto de desagrado. Hasta allí todo dentro de lo previsible, pero la inventiva de los twitteros llegó hasta la poca efusividad de Bob Dylan en el célebre clip de “USA for Africa” para graficar lo que producía el actor devenido en cantante.

Yo viendo a mariano Martínez cantar pic.twitter.com/7EOVM1nzh4 — Lucia (@Bustalucia) August 20, 2021

En la entrevista con Jey Mammon, Martínez contó que la banda se formó entre Saladillo y Roque Pérez, mientras filmaba la película Humo bajo el agua. Con el productor musical Pablo Fuillerat, el proyecto fue adquiriendo una tónica cada vez más profesional, como fue dando cuenta el actor en sus diferentes canciones. Por amor al arte es el título tentativo para esta nueva aventura, que todavía no tiene anunciadas fechas en vivo pero que dio un paso gigante en su debut televisivo.

Mariano Martínez cantando canción de Pappo, versión Simpson: pic.twitter.com/IEDus4Iwf6 — Fausto Bogado (@bogado_fausto) August 20, 2021

Mientras tanto, en Twitter los memes se multiplicaban. Desde las burlas a su imagen, comparado con el Guasón de Joaquin Phoenix, hasta Guillermo Francella en la piel de Pepe Argento, el conductor Darío Barassi y los omnipresentes Simpsons. Nadie quiso perderse la fiesta, pero ajeno a todo esto, Martínez seguía adelante con lo suyo. “Me parece importante que la gente haga lo que le gusta, no dejarse llevar por lo que dicen los demás”, cerró, firme con sus convicciones.