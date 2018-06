Aunque todavía existen chances reales de avanzar a octavos de final y seguir peleando, la Selección explotó. De adentro hacia afuera. Los cortocircuitos entre jugadores, cuerpo técnico y dirigentes son indisimulables. Pero las peleas no se terminan ahí. Puertas afuera del búnker argentino en Bronnitsy también hay cruces. Bah, peleas. Y muy fuertes. Como por ejemplo la que protagonizaron Martín Arévalo y Gabriel Anello, dos periodistas que se dijeron de todo desde sus cuentas de Twitter.

Todo comenzó luego de que Arévalo, uno de los enviados por TyC Sports a Rusia, publicara un tuit quejándose sobre el tratamiento que se le da a la Selección. "Cómo patean en contra eh... Como juegan para las demás Selecciones... Hay gente que da vergüenza... VERGÜENZA... No quieren ni un poquito a la @Argentina. Ni al país ni a la Selección", escribió.

Si bien Arévalo no hizo nombres propios, el tema creció porque Anello, el conductor de Radio Mitre Deportivo, recogió el guante y le contestó. Bah, lo agredió. "Este payaso no se dio cuenta que los periodistas no juegan... hacen periodismo Y a casi todos los argentinos, él nos avergüenza", devolvió.

Fue la chispa que hizo volar todo por el aire. Y que, en definitiva, encendió a Arévalo y lo hizo lanzar una catarata de tuits y acusaciones durísimas hacia su colega. "¿Vos te miraste al espejo? Sos impresentable. Una basura como persona y una lacra que ni siquiera debería ejercer esta profesión. Te conocí en 2003 en @radiomitre porque pagabas para relatar. Y le sacabas el lugar a los que lo habían ganado por mérito", fue al hueso el cronista de TyC Sports.

Pero eso fue apenas el comienzo. Segundo más tarde, volvió por más. Y le recordó el incidente que tuvo con Ezequiel Lavezzi, a quien acusó de haber fumado marihuana en una concentración, un hecho que provocó el enojo de todos los futbolistas y la decisión (ya superada) de no hablar con los medios durante un año. "Das pena, inventaste un doping de un jugador de la @Argentina, y otras tantas cosas más. Creo que con los años, tu hijo va a tener vergüenza de vos. La misma vergüenza que siente la tan prestigiosa y querida @radiomitre por las barbaridades que decís. Burro!", pegó Arévalo.

¿Y hubo más? Sí, y contundente. "Y encima botón, vigilante y cagón. Como cuando en @radiolared pediste el lugar de un señor relator como Walter Nelson. Hasta que te encaró adelante de todos (éramos 20) y te fuiste en silencio, pálido. No te quieren ni las personas a las cuales les pagás".

Anello, obviamente, no se quedó callado. Y se guardó el último golpe. Y volvió a cargar contra Arévalo. "Pero conozco muy bien el significado de la palabra dignidad... palabra que no está en tu diccionario...", contestó. Y agregó: "Y la plata con la que pago este espacio me la gano laburando... no como vos operando". ¿Continuará?