En el día internacional de la Tierra, más de 30 artistas se unieron para participar en la canción "Earth" de David Andrew Burd, mejor conocido como Lil Dicky, que busca concientizar sobre el medio ambiente.

Entre ellos, se encuentran artistas como Ariana Grande, Marron 5, Justin Bieber, Sia, Ed Sheeran, Leonardo Di Caprio, Miley Cyrus, Katy Perry, Snoop Dogg, Shawn Mendes, Charlie Puth, Rita Ora, Bad Bunny.

La canción contó con más de 28 mil reproducciones en Youtube,y rápidamente escaló en las redes sociales. Los integrantes del video, que se encargaron de darle voz a las animaciones, reafirmaron su postura en internet con respecto al medio ambiente.

El protagonista de "Titanic" fue uno de ellos, quien afirmó en Twitter: "Gracias a todos los artistas que se unieron para hacer que esto suceda. Los beneficios netos de la canción, el video y la mercancía van a ir a muchos socios de la fundación Di Caprio en la vanguardia de la implementación de soluciones para el cambio climático". Justamente, él reconoció en varias oportunidades su compromiso con la causa.

Para cuidar la tierra, los artistas proponen aprender más sobre las consecuencias del cambio climático y la contaminación. Justamente, el estribillo de la canción afirma: “We love the Earth, it is our planet. We love the Earth, it is our home" ("Amamos la tierra, es nuestro planeta. Amamos la tierra, es nuestro hogar").