Con unos 5,7 metros exactos y 47 kilos, la serpiente pitón birmana (Python bivittatus) encontrada en Florida (EE.UU), es la más grande del estado. Ryan Ausburn y Kevin Pavlidi, los cazadores, hicieron público el hallazgo, a través de fotos y videos; que muestran toda la secuencia desde que la encuentran, hasta que la guardan en un saco de transporte.

Esta especie es de tipo constrictora, por lo que no contiene veneno, sino que atrapa a sus presas enrocándose en su cuerpo hasta asfixiarlos con sus anillos. Además, las hembras pueden depositar entre 30 y 60 huevos, por lo que es crucial atraparlas, con el fin de evitar su propagación en la reserva de Everglades.

“¡Esta serpiente me empequeñeció absolutamente! No todos los días ves una serpiente que te hace sentir pequeño. Mido 1,78 metros, por lo que esta pitón birmana récord del estado, que mide 5,7 metros, triplicó mi altura. He trabajado con pitones birmanas desde que tenía 11 años y nunca había visto una serpiente como esta. Un animal tan increíble y una experiencia tan increíble. Vive tus sueños y sigue tu pasión ✌❤”.

“Es un depredador que consume nuestra vida silvestre nativa y eso hace una gran diferencia. Se trata de la conservación de la vida silvestre“, agregaron los cazadores. La “bestia”, como ellos mismos la llamaron, fue hallada durante la noche del pasado viernes.

“Nunca había visto una serpiente de este tamaño y mis manos temblaban cuando me acerqué a ella. Cada pitón que atrapemos puede ser potencialmente peligrosa, pero ¿una de este tamaño? Letal. Un error y seguro que iría al hospital“, relataron los experimentados cazadores.

En uno de los comentarios de Instagram, Kevin Pavlidi le respondió a uno de los usuarios sobre el final de ese ejemplar: “Nuestros contratos requieren que las pitones sean sacrificadas”, expresó.

El accionar de estos expertos responde al “Programa de erradicación” de la Comisión de Conservación de la Pesca y Fauna Salvaje (FWC). En los últimos tres años, con la implementación del plan se llegó a sacrificar a 5 mil ejemplares, hasta agosto de 2020.

“El nuevo récord demuestra que nuestros redoblados esfuerzos están dando resultados en sacar a estas dañinas pitones de nuestro preciado ecosistema“, expuso el miembro de la Junta de Gobierno “Alligator Ron” Bergeron. Por su parte, Rodney Barreto agregó sobre la última captura: “es un triunfo para nuestra fauna salvaje y su hábitat”.

Por cada hora de trabajo, los cazadores reciben 8,46 dólares, al que se le suman 50 dólares por ejemplar con dimensiones típicas o 75 dólares si mide más de la media. Además, los hombres trabajan hasta 10 horas por día, según la información suministrada por el “Distrito de Administración del Agua del Sur de Florida”.