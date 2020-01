“Me dio mal, aparentemente”, cuenta un joven a las cámaras de televisión tras ser consultado por un cronista sobre el control de alcoholemia.

Un video difundido por Crónica se viralizó este miércoles. Se trata de una nota realizada en Capital Federal a un conductor, a quien le dio positivo el test para medir el alcohol en sangre.

“No me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Estoy tan perdido que no me acuerdo que tomé”, sostiene el hombre de nombre Claudio ante la consulta del notero.

El joven aseguró a las cámaras que hacía dos noches que salía con sus amigos y que había consumido drogas. “Anoche cuando dijimos que arrancábamos año nuevo me la re pegué, tomé cocaína, drogas, un montón de cosas y bueno, nada”, agregó.

“Me siento muy cansado, me siento drogado”, resaltó y señaló que en su poder tenía: "drogas, pan, drogas, vinos, dos vinos, un champagne".

Según publicó Crónica, el movilero revisó los elementos con el visto bueno de Claudio y constató que llevaba pan, un lemon pie, 12 huevos, una botella de aceite, dos vinos y pan rallado.

"La verdad es que noté los reflejos más cortados. Todos los conductores de los autos que choqué hoy me dijeron 'flaco, me chocaste'. Me siento muy cansado y drogado", explicó.