Con más de 31 millones de seguidores en Instagram, Daddy Yankee es una de las figuras referentes no solo dentro del género del reggaeton, sino también en el mundo de las redes sociales.

En esta oportunidad, el artista lanzó un particular desafío que no tardó en volverse viral: "Me quedo challenge". ¿De qué se trata? Consiste en poder repetir un fragmento de su canción "Yo nunca me quedo atrás".

Parece fácil, pero no lo es: tan solo basta con escuchar la canción para darse cuenta de la dificultad de cantar y repetir la letra del cantante puertorriqueño, ya que está integrada por un trabalenguas a rápida velocidad.

"Yo nunca me quedo atrás yo nunca me quedo atrás yo, nunca me quedo me quedo me quedo me quedo me quedo", expresa uno de los fragmentos de la canción, la cual continúa: "Es que la gente nos sigue mirando el estilo que sigue brindando, acabando chocando, riendo, gozando, bailando sonido que mueve a la gente, la pista se pone caliente".

Lo cierto es que muchos fanáticos y fanáticos se sumaron a la consigna y compartieron sus videos en sus redes sociales; algunos de ellos fueron reposteados por el propio cantante, quien quedó impresionado ante el trabajo de su público.

El cantante ya había lanzado otros desafíos en el pasado, ligados a otras de sus canciones; entre ellas, se encuentran "Dura challenge" o "Con calma challenge".