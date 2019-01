Mercedes Sosa, una referente de la cultura latinoamericana, se subió por primera vez al escenario del Festival de Folclore de Cosquín hace exactamente 54 años. Este jueves, Google recuerda esa actuación de la cantante tucumana con un doodle especial de alcance internacional. Y también celebra la vida de la "Negra".

El 31 de enero de 1965, una joven de 29 años se encontraba entre el público del tradicional festival cordobés. Había lanzado su primer disco, La voz de la zafra, en 1959. Mientras esperaba para concretar su segunda grabación, Canciones con fundamento, Sosa fue invitada a subir al escenario en Cosquín. Su carrera estaba por despegar.

Su nombre no se encontraba en la lista de músicos que se presentarían esa noche. Pero sí estaba en boca de sus pares, los artistas. Fue Jorge Cafrune, desde el escenario, quien la invitó a dejar su huella en esa edición del Festival, eludiendo la resistencia de los organizadores.

"Yo me voy a atrever, porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora y voy a recibir un tirón de orejas de la comisión, pero qué le vamos a hacer. Siempre he sido galopeador contra el viento. Los voy a ofrecer el canto de una mujer purísima, que no ha tenido oportunidad de darlo. Aunque se arme bronca, voy a dejar con ustedes a una tucumana: Mercedes Sosa", dijo Cafrune, según consta en el registro de la actuación del 31 de enero de 1965.

La "Negra" interpretó "Canción del derrumbe indio", de Fernando Figueredo Iramain, que integraría a su repertorio oficial en 1966 (en Yo no canto por cantar...), en pleno crecimiento del Movimiento del Nuevo Cancionero.

Fueron poco más de dos minutos de actuación, tiempo suficiente para que el público aplaudiera y ovacionara a Sosa en los últimos instantes de la canción. Empezaba a hacerse leyenda.

Hoy, a casi una década de su muerte (el 4 de octubre se cumplirán 10 años del fallecimiento), Google la celebra con un doodle único e irrepetible.

La ilustradora Shanti Rittgers investigó la vida y la obra de Mercedes Sosa. Halló su inspiración en "Luna Tucumana". "Podía cantar las canciones más profundas y tristes y también las más alegres y brillantes. Pero siempre su voz me llevó como el viento", dijo Rittgers.

Poncho al viento y bombo en mano, la cantante manifiesta su esencia musical y sus raíces argentinas. El doodle está disponible en 13 países: Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, Grecia, Islandia, Israel, Paraguay, Perú, Serbia, Suecia, Uruguay y Vietnam.

Cantora, de 2009, es un fiel testimonio del alcance de su legado.En ese album comparte el micrófono con referentes de la música argentina como Gustavo Cerati, Luis Alberto Spinetta y Charly García, que la definió como "mi amiga, mi madre y mi novia". También participaron figuras de la música internacional: Joan Manuel Serrat, Shakira, Caetano Veloso, Jorge Drexler, Joaquín Sabina, Daniela Mercury y René Pérez (Calle 13).