Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se vieron involucrados en un confuso hecho violento. La custodia que vigilaba al ídolo rosarino y el resto de los comensales terminó a las piñas con un hincha, y la víctima salió a hablar.

Todo comenzó cuando “la Pulga” y su esposa fueron a cenar a Gekko, un lujoso restaurante que pertenece al cantante puertorriqueño Bad Bunny. Junto a ellos también estaban David Beckmam, Sergio Busquets y sus parejas.

De repente, un fanático le quiso sacar una foto y, según relató en el medio británico Daily Mail, los custodios que estaban allí se le acercaron y comenzaron a agredirlo. El hombre contó: “Se nos abalanzaron, me echaron y me dieron puñetazos en la cara. Solo porque mi amigo estaba tratando de tomar una foto con su esposa, no con Beckham o Lionel Messi, nada. Era una cosa de familia”.

Un video registró el momento en que la familia del presidente del Inter Miami salió del local gastronómico, y se pudo ver que la víctima terminó con la cara llena de sangre. A su vez, una mujer gritó: “Es un hombre de familia, está celebrando el cumpleaños de su hija”.