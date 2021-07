Luego de haberle dado la alegría a todo el pueblo argentino con la obtención de la Copa América en el Maracaná frente a Brasil, el astro del fútbol Lionel Messi ahora se encarga de dar felicidad a los particulares. En este caso se trató de Don Hernán, un fanático del 10 con una peculiaridad.

Y es que el lunes fue el cumpleaños de este hombre que llegó a los 100 años de vida y pudo ser testigo de ver a La Pulga levantar una copa con la Selección Argentina por primera vez. No solo es un gran admirador suyo, sino que también anota todos sus goles en un cuaderno, tanto los que convierte con el Barcelona como con la casaca albiceleste.

“No conoce la tecnología. No tiene teléfono, no tiene internet, ni computadora. Anota en sus hojas todos y cada uno de los goles de Messi. Lleva la cuenta de todos los partidos. Cada vez que juega el Barça. Como no lo puede ver por la tele, me llama y me pregunta cuántos goles metió Messi”, detalló su nieto Julián Mastrángelo en redes sociales, luego de publicar el siguiente video con el saludo de Leo.

“¡Hola Hernán! Obviamente me llegó tu historia y me parece una locura que lleves guardados los goles de esa manera. Quiero mandarte un abrazo enorme y agradecerte por el trabajo que hacés, por el seguimiento y desearte lo mejor. Nos vemos pronto”, fueron las palabras de Messi que emocionaron tanto a abuelo como nieto hasta las lágrimas.

El anciano no caía después de lo que había visto. "No me digas que es Messi" soltó, a lo que el joven le respondió rápidamente: "¡Es Messi! Y te mandó un saludo". Sin todavía percatarse del momento le dijo: ¿Y dónde está? ¿En la casa? para que le responda equivocadamente que "está en su casa en Barcelona".

Messi y un principio de acuerdo para seguir en Barcelona

La incertidumbre respecto de su futuro profesional habría llegado a su fin ya que, según Diario Sport, el club y el jugador tienen un preacuerdo de cinco años de contrato y una rebaja del 50 por ciento del salario. La decisión del rosarino de aceptar una rebaja llega a raíz de su comprensión respecto de la situación económica que atraviesa Barcelona y quiere dar el ejemplo, según añaden desde España.

Por lo pronto, es tan solo un principio de acuerdo y la situación no está resuelta, ya que Messi se encuentra de vacaciones y revisará todo a su regreso. Mientras tanto, los abogados del club deberán terminar de darle forma al nuevo contrato, que además tendría una cláusula de rescisión de 350 millones de euros.

El detalle de Lionel Messi en sus vacaciones

El astro argentino, junto a Antonella Roccuzzo, se entrenó en el gimnasio que instaló en su casa de Rosario con un short de la Selección Argentina. La Pulga aún mantiene la sonrisa intacta después de la consagración ante Brasil en el mítico Maracaná de Río de Janeiro, pero por ahora no se ven los colores de Barcelona.