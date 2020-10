Migue Granados hizo un durísimo descargo este martes en redes sociales por los precios de los alquileres. Con su pareja, decidieron alquilar la misma casa de todos los años para tomarse un descanso lejos de la gran ciudad. Ante la alta demanda, decidió comenzar a averiguar con tiempo los valores que se están manejando para el verano. A través de su Instagram Stories expresó su enojo al conocer el precio exorbitante que le pidió el dueño de la casa.

“Hace cuatro años que todos los veranos en vez de viajar con mi niña y con mi mujer alquilamos una casa, siempre la misma porque la queremos mucho a esa casa. Primero el alquiler salía 10, después 20, después salía 40 el alquiler y ahora pedí número para este verano por la gran demanda que hay. 9 mil dólares por mes me pasaron. Un millón y medio de pesos por mes”, comenzó diciendo el conductor del programa Últimos cartuchos.

“No entiendo. ¿Viene Abella Danger en conch... a despertarme todas las mañanas? ¿Y a mi jermu Nacho Vidal? ¿Y a mi hija Topa? ¿Qué pusieron? ¿Un Starbucks en el living de la casa? No entiendo... ¿Están Anna y Elsa haciendo muñecos de nieve en el jardín? ¿qué pasa?”, se preguntó el hijo de Pablo Granados. “¿Francis Mallman me hace la cena? ¿Es por ahí? ¿Vienen Bugs Bunny y Michael Jordan a jugar al básquet a la tarde a mi casa? ¿Viene Bob Marley y trae fasito a la casa por 9 mil dólares? ¿Elton John viene a la noche a tocar el piano mientras como? La conch... de mi ahijado”, continuó con ironía.

“No entiendo, ¿viene Goro de Mortal Kombat a hacerme masajes en la espalda? ¿9 mil dólares? La verdad no lo entiendo... ¿Tienen un velociraptor que caza mosquitos en el jardín? La verdad no lo entiendo... ¿Viene Moldavsky a hacer una cena show? ¿Eso está incluido en los 9 mil dólares? Decime por ahí me estoy equivocando. No sé. ¿Viene Meolans a la pileta conmigo todos los días?”, se preguntó una vez más el influencer.

“Por ahí no estoy entendiendo, 9 mil dólares. Decime porque tal vez no entiendo, capaz que yo soy un ingenuo o un incrédulo... por 9 mil dólares, ¿viene Benicio del Toro a bañar a mi jermu? No sé ¿Viene la Reina de Inglaterra a tomar el té a las 5? La concha... de mi ahijado”, comentó Migue. Recordemos que, según las últimas informaciones, la temporada de verano 2021 en la Costa Atlántica llegará con estrictos protocolos para prevenir la propagación del coronavirus por acumulación de gente. En muchos balnearios aún no hay precios fijados, pero, en general, las inmobiliarias están sugiriendo a los propietarios ajustar de 30% a 40% los valores, según el destino.

De todas formas, Migue Granados no salió de su asombró por el “disparate” del precio que le pasaron por alquiler de la casa en la que todos los años veranea con su familia. “No sé qué me estoy perdiendo. ¿Viene Muscari con toda la gente de su obra a estar en verg... en el living a la noche para una performance por 9 mil dólares? ¿Viene Braverman a blanquearme los dientes todos los días?¿Está incluido en los 9 mil dólares, que viene Martitegui cada vez que cocino para decirme si está bueno lo que cociné por 9 mil dólares? ¿Qué rompimos?”, expresó.

"¿Me dejás a tu hijo de valet parking todo el verano? Porque 9 mil dólares, un mes o sea un palo y medio, un mes. Son tres meses el verano, cuatro palo y medio ¿Viene Usain Bolt a correr conmigo? La verdad no entiendo. ¿Viene Lisa Ann y me despierta con las dos tetas en la cara con Julia Ann? ¿Viene Adriana a cantar con el Sapo Pepe a la hora de la siesta a mi hija y le hacen globología?, sostuvo.

El tramo final de la filmación estuvo destinado a los dueños de la casa que le quieren cobrar una alta suma de dinero para que, como todos los años, pase allí su verano. “Ustedes aprovéchense de quien quieran, pero con el Tanito no... Con el tanito no. Se quieren cog... a un pelotudo. Si tuviera esa plata para alquilar todo el verano, me haría una casa en el mismo country. Se quieren aprovechar del tano...”, concluyó.