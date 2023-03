El comediante Migue Granados está de visita en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y como buen fanático del básquet, asistió al estadio Madison Square Garden para ver un partido de la NBA entre los Knicks, que hacen las veces de local en el mítico arena, frente a Charlotte Hornets.

Sin embargo, en la NBA, los partidos están lleno de condimentos que exceden ampliamente al evento deportivo: la comida en el estadio, el himno antes de comenzar los encuentros, la música que acompaña los momentos más vibrantes del partido y la cámara que toma las reacciones de los asistentes, con temáticas específicas, son algunos de los elementos que componen este show tan particular.

Para que me traen al Madison si saben como me pongo? @NBALatam �������� pic.twitter.com/XxWLJjhQeB — Migue Granados (@miguegranados) March 8, 2023

Conocedor del juego, en uno de los parates del partido, el ingenioso Migue bailó de manera muy particular al ritmo de la música que sonaba en el estadio, y las cámaras decidieron tomarlo. Claro: todos los espectadores pueden ver lo que sucede a través de la pantalla ubicada en el medio de la cancha.

La cuestión es que, entre los allí presentes, se encontraba ni más ni menos que la artista británica Dua Lipa quien, de visita en Nueva York, decidió ir al Madison Square Garden a ver a los Knicks. La cantante no fue sola, sino que estuvo acompañada por el productor musical Mark Ronson.

Como suele suceder cuando una personalidad asiste al estadio, Dua Lipa fue enfocada y aplaudida por los espectadores. Además, la cuenta regional NBA Latam subió fotos de ambos músicos desde el estadio.

En cualquier caso, Migue compartió orgulloso el momento en el que hizo su particular movimiento de cuerpo, y comentó: “Para qué me invitan al Madison si saben cómo me pongo”. Luego, en sus historias de Instagram, escribió: “Primera vez en el Madison y me ponchan tirando los prohibidos”. Después, en otro video, mostró a Dua Lipa, y comentó, con humor: “Cabe destacar que vio en la pantalla mis prohibidos”.

Migue, papá por segunda vez

Días atrás, Granados compartió en su Instagram la feliz noticia de que será otra vez papá. En una foto con su familia, Migue contó que pronto serán “cuatro” (con Bernardita, su hija, y Fernanda Otero, su pareja), y anticipó el nombre de la criatura: “La llegada de Benito, el hermano de Bernardita, es un hecho. Felicidad, amor y ansiedad. Benito no puede estar en mejor lugar”.

En la imagen, además, muestra una camiseta de los Chicago Bulls para niños con el nombre de Dennis Rodman. “¡Te espero con el traje del gusano!” agregó en su texto, en referencia al apodo del legendario jugador.

Pero no es el único regalo que recibirá el ya amado niño. De su viaje por Estados Unidos, Migue se trae también un conjunto de los Golden State Warriors, últimos campeones de la NBA, y anticipó que se lo dará a Benito.

Este miércoles, luego de ver a los Knicks, el conductor pasó por lo de un famoso tatuador neoyorkino, y decidió hacerse un dibujo más en su cuerpo. Según reflejó en su Instagram, el conductor del podcast La Cruda también paseó por Wall Street, donde tuvo la oportunidad de ver la icónica escultura del toro.