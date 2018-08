Las perspectivas y las primeras impresiones a la hora de mirar las fotos no pueden producir que veamos cosas que realmente no están, pero en muchos casos entrando en los detalles, terminamos viendo que las cosas que creímos ver, eran solo impresiones nuestra. Ahora, no todos los casos son iguales y gracias a as redes se termina transformando en un desafío.

Ya pasó con el famoso vestido negro y azul (confirmado por los diseñadores), que muchos veían de color blanco con dorado. Luego de varios meses de discusiones en las redes sociales, si los creadores no se hacían presentes, el mismo iba a seguir siendo una incógnita. A partir de eso, surgió un nuevo desafío que despertó intriga.

puerta azul con marco verde o una playa? pic.twitter.com/eNRDgTsTSL — agustin (@agustinXali) 22 de agosto de 2018

Una foto publicada por una persona, detalló la batalla sobre los que ven una playa paradisíaca de arenas blancas con un mar celeste y un cielo despejado, y otros que venuna simple puerta de color azul, con un marco verde y la continuación de la pared de color blanco, con algunos detalles que lo hacen parecer huellas.

Inmediatamente, los bandos se hicieron y el desafió se llevó a los grupos de Whatsapp para ver que opinaba la gente. Te dejamos la imagen en la nota para que puedas comenzar a jugar y nos comenten su parecer. ¿Vos qué es lo que realmente ves?