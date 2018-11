Caris LeVert, el jugador más destacado de Brooklyn Nets en esta temporada, sufrió una grave lesión en su tobillo derecho, en el encuentro que su equipo terminó perdiendo ante Minnesota Timberwolves por 120-113.

El fatídico episodio ocurrió tras la caída de un salto del escolta del equipo neoyorquino, que tenía como objetivo principal defender una penetración del base Jeff Teague. A penas vio cómo había quedado su pierna derecha, LeVert se tomó la cabeza, consciente de la gravedad de lo sucedido.

"No había palabras. En el vestuario no podíamos ni hablar, no había nada que decir. Los chicos estaban llorando, fue algo horrible de ver", dijo Joe Harris, escolta de los Nets.

"Regresará, pero es un golpe muy duro. Nuestros pensamientos están con él y nada más importa", agregó el entrenador del equipo, Kenny Atkinson.