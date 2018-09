La pasión por River se la transmitió un tío ya que a sus padres y hermanos no les interesaba el fútbol. Por ese tío conoció el Monumental y se hizo fanático. Tanto que a los 37 años se convirtió en el mayor coleccionista de camisetas de un mismo club de todo el mundo y tiene el récord Guinness en ese rubro. Se trata de Dan Goldfarb, un argentino que vive en Miami e integra la filial de River en esa ciudad estadounidense.

"Nadie en todo el mundo tiene más camisetas de un mismo club que yo. Ya tengo 420 y pienso tener más", afirmó Goldfarb, un oficinista que desde hace 10 años reside en La Florida, en diálogo con Clarín.

1964.

Y contó la particular manera a través de la que le dieron el Guinness: "Para darme el récord me pedían un mínimo de 400 remeras y pruebas: además de fotos, querían que un policía, alguna autoridad del gobierno de mi ciudad y un abogado certificaran la colección. Así que además de un amigo que es abogado, llamé al alcalde de mi ciudad y agarré a un policía, que es argentino e hincha de San Martín de Tucumán, para que las comprobaran. ¡Tuve que mandar los videos de ellos contando".

Pero hay más: la categoría de coleccionistas de camisetas de un club no existía. La crearon a partir de la solicitud de Goldfarb. "Me contacté a través de un mail en febrero del año pasado y me respondieron que la categoría no existía. ´La tenemos que crear', me dijeron. Estuvieron seis meses analizando el caso y después de ese lapso me llamaron para decirme que la aceptaban. Y que para tener el récord me exigieron 400 camisetas. Les mandé las imágenes de 402 y la aprobaron. Eso fue recién el mes pasado", narró este fanático de River.

Alternativa de 1961.

¿Cómo despertó la pasión por coleccionar camisetas de River?En un viaje a la Argentina quiso comprar la camiseta negra que el equipo de Núñez usó en 2009. Pero había salido de circulación. Entonces, un conocido le recomendó adquirirla por Mercado Libre. La compró y de ahí no paró.

En principio la idea fue conseguir todas las camisetas desde que el año en el que él nació (1981) pero después empezó a comprar de toda la historia. ¡Hasta tiene una alternativa del Barcelona que el club catalán le prestó a River en la Joan Gamper de 1980 para jugar ante el PSV de Holanda!

La camiseta que le prestó el Barça a River en 1980.

Su preferida es una que le trae buenos recuerdos a los hinchas de River. "Es una roja con líneas horizontales blancas que se usó una vez en 1985 con la publicidad de Fate, que en lugar de estar en blanco está en negro". Esos modelos con la publicidad de Fate fueron utilizados por el equipo del Bambino Veira que conquistó la triple corona (torneo local, Copa Libertadores e Intercontinental) en 1986.

A pesar de tener más de 420 camisetas, a Dan aún le faltan 16 camisetas por conseguir. Pero no tiene interés por tenerlas todas. "Hay muchas que son de antes de 1920 y es imposible conseguirlas", aseguró. Toda esa pasión por River y la su colección la muestra en sus redes sociales (Millonariocamisetas en Youtube e Instagram y Millonarios en camisetas River en Facebook)

1950.

"En esta colección guardo los sentimientos. Me hace sentir cerca del Monumental y de mi país", afirmó Dan, quien vive junto a su esposa y sus 3 hijos (dos nenas y un varón), todos fanáticos de River como él.

"Mi tío Fernando me llevaba de chico a ver a River y me hizo hincha del club. Pero él siempre dice que se le pasó la dosis", cuenta entre risas mientras habla con este diario.