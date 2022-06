Durante la celebración de Día del Padre, Marley publicó varios videos junto a Mirko, pero uno de ellos se robó la atención de todos: la desopilante imitación del pequeño a Marcelo Tinayre.

Años atrás, la hija de Mirtha Legrand se volvió viral tras un audio enviado a una productora y la posterior caricatura de #GenteRota de Gabriel Lucero.

Allí se la escucha decir a Tinayre: “Voy a ir con la peor de las ondas. Decime a dónde mierda tengo que ir, porque no tengo la más puta idea. Me están cagando la vida como siempre me lo hacen ustedes”.

Junto a la imitación de Mirko, Marley escribió: “Fanático del video de la peor de las ondas de Marcela Tinayre y cada vez que le digo de ir a algún lado arranca con que va a ir con la peor de las ondas ja, ja”.

A su vez, el conductor de La Voz Argentina mostró el momento en que recibió el regalo de su hijo por el Día del Padre.

En las imágenes se ve al niño golpeando la puerta de la habitación de su padre y cuando abren la puerta, le da un dibujo hecho por él mismo.

“¡Qué bonito! ¿Lo hiciste vos? Es un arcoíris como el que vimos allá en Misiones. Es hermoso. Y acá pusiste ‘Feliz día, papá’. ¡Muchas gracias, mi amor! ¡Cómo te acordaste!”, expresó Marley.

Semanas atrás, en Cortá por Lozano, el conductor narró el momento cuando le preguntó a Mirko por la posibilidad de un hermano: “Le pregunté si él quería. El otro día vino un amiguito de la escuela a casa que le contó que tenía una hermana. Entonces le pregunté a Mirko si él tenía y le dijo que no. ‘Yo no tengo’, le dijo y aproveché y le pregunté. ‘Sí, sí, yo quiero tener un hermano’, me contestó. Así que ya está, quiere tenerlo”, relató Marley.