Una senadora del Parlamento de México, se encontraba votando mientras amamantaba a su hija y en medio de su discurso el presidente de la Mesa de Diputados le señaló: “Hay un límite de tolerancia materno-infantil”. La mujer estaba hablando sobre el desabastecimiento de combustibles y se había extendido unos segundos de su tiempo permitido.

Entre el resto de los legisladores generó cierta gracia el comentario misógino de Porfirio Muñoz Ledo pero la senadora no lo dejó pasar y le respondió: “No me falte el respeto”. El comentario no tardó en viralizarse y el Presidente de la Cámara se convirtió en el centro de las críticas en las redes.

“Yo estaba haciendo mi exposición y me sorprendió mucho su comentario. Mi única reacción fue pedirle que me respetara", contó al sitio Verne la legisladora, quien asegura que pasadas unas horas de lo sucedido se dio cuenta de la dimensión del comentario. "Es un retrógrado", apuntó la política, que dio a luz hace dos meses.

"Llevo a mi hija a mi trabajo porque soy mujer y porque soy mamá. La bebé es muy pequeña y necesita alimentarse. Siempre he llevado a mis hijos al trabajo", sostuvo Márquez.

La legisladora contó que después de los hechos pensó en dejar de llevar a su beba a las sesiones, pero finalmente decidió que "la seguirá trayendo el tiempo que sea necesario y que su trabajo se lo permita". "Es de esas dudas que nos surgen a las mujeres por los estigmas y señalamientos que sufrimos", agregó la política.

El comentario del número uno de Morena en Diputados dejó en una posición incómoda al partido del presidente López Obrador que se presenta mediáticamente progresista y feminista. "Es incongruente con lo que dicen", comentó Márquez.

La senadora recibió el apoyo de su partido y de otras políticas mexicanas. "El comentario de @PMunozLedo realmente es ofensivo para la diputada Martha Cecilia Márquez y para todas las madres trabajadoras", afirmó Cecilia Soto, del Partido de la Revolución Democrática.

"Reprobamos cualquier declaración misógina que vaya en contra de los derechos de la primera infancia. El acceso a la lactancia materna es un derecho humano fundamental y una medida de seguridad alimentaria para un bebé”, apuntó la senadora Josefina Vázquez Mota.

Según la Organización Mundial de la Salud la lactancia materna es el mejor alimento para los niños de entre 0 a 2 años ya que “aporta los nutrientes necesarios para un crecimiento y desarrollo saludable”.