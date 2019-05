Una foto de la modelo Tatitana Reyes desnuda en una de las lagunas de la reserva natural del páramo de Santubán, del departamento colombiano de Santander, generó indignación en la gente. La protagonista de la polémica, afirma que solo hace "nudismo naturista" y que sirve para generar conciencia en el cuidado del medioambiente.

Esta justificación resultó poco válida para ambientalistas, que se pronunciaron en rechazo del acto de la joven que decidió postar desnuda dentro de la laguna.

Por lo que informaron fuentes, está prohibido bañarse en esas aguas para evitar su contaminación.

"Este hecho nosotros lo rechazamos porque son unas tierras sagradas para todos los santandereanos y es un irrespeto a la naturaleza que tanto buscamos proteger. Eso refleja que no quiere el medioambiente y que lo que hace es por populismo nada más", expresó César Rodríguez, un habitante del municipio de Vetas encargado de limpiar el ecosistema diariamente.

La mujer que protagoniza actualmente la polémica en redes decidió contar su versión de los hechos en W Radio. Tatiana Reyes explicó que es una senderista que constantemente hace viajes a destinos naturales y se toma fotos desnuda en ellos porque practica lo que ella llama "nudismo naturista".

Alegó a la emisora que jamás ha tenido la intención de dañar o contaminar el páramo y que, por el contrario, solo disfruta con amigos del ecosistema y que así los promociona y hace que la gente los aprecie. En sus redes sociales publica las imágenes que se ha tomado en distintos destinos turísticos.

Tras la polémica, ambientalistas piden a las autoridades prohibir el ingreso de turistas al Páramo de Santurbán.

"He ido en varias ocasiones y fue la primera vez que ingresé al páramo de Santurbán; fueron cinco minutos mientras se hacía la foto. Porque yo hago fotos desnudas en los lugares que visito, hasta ahí normal, no hay nada más de fondo, no hay política, no hay ataques, ni considero que 5 a 10 minutos en el agua de la laguna esté causando el daño a un ecosistema. Fue un plan de un día junto con unos amigos, nos bañamos y ya", le dijo Reyes a W Radio.