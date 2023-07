Morena, la hija del periodista Jorge Rial, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica y sumando disgustos a su ya complicada situación. En medio del conflicto público con su padre, la mediática fue expuesta una vez más en las redes sociales debido a una publicidad engañosa que la dejó en una posición incómoda.

Este episodio se suma a una serie de controversias en las que Morena estuvo involucrada, relacionadas con incumplimientos de canjes y promociones de marcas. La influencer ya había sido señalada previamente por diversas empresas, quienes afirmaron que no había cumplido con los acuerdos pactados.

La captura de pantalla en cuestión muestra un chat donde Rial se agradece a sí misma por haber ganado dinero en el casino digital que promociona: "More me salvaste otra vez. Gracias por compartir el link del casino. Mirá lo que gané con tres mil pesos", posteó en su historia de Instagram. Este hecho no pasó desapercibido para los usuarios de las redes sociales, quienes rápidamente acusaron a la hija de Jorge Rial de realizar publicidad engañosa.

"Aparte están del mismo color. Hermana, dos dedos de frente", "Lo peor es que es como la tercera vez que le pasa", "Que lo demuestre", "No es más bolu... porque no tiene tiempo", "Pretende vivir de las redes y no las sabe usar ni siquiera", "Ni para hacer publicidad sirve la pobre", fueron algunas de las frases más potentes que expresaron los usuarios de Twitter contra la polémica mediática.

Esta nueva controversia en la vida de Morena Rial agrega un nuevo capítulo a su tumultuosa relación con los medios y las redes sociales. La mamá de Francesco enfrenta el desafío de reconstruir su imagen y recuperar la confianza de sus seguidores, mientras continúa lidiando con los conflictos familiares y los escándalos que la rodean.