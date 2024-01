En las profundidades de la creatividad arquitectónica española, un usuario de TikTok conocido como “Rekadista” compartió un video revelador que dejó a la comunidad de las redes sociales boquiabierta. El protagonista del clip es un portero eléctrico que desafía todas las convenciones al requerir el uso de una llave antes de que los visitantes puedan pulsar uno de sus timbres para contactar con los residentes.

“Se acabó eso de molestar a cualquier hora”, expresó el usuario entre risas, aludiendo al inconveniente de las interrupciones nocturnas. La peculiaridad del sistema reside en que, para acceder a los botones de llamada, se debe insertar una llave en una caja especialmente diseñada que protege al equipo eléctrico.

La razón detrás de esta singularidad no tardó en surgir en los comentarios del video. El usuario sugirió que el diseño pretende desalentar a los bromistas que tocan el timbre a altas horas de la noche. Sin embargo, el interrogante más recurrente entre los espectadores fue: “¿Qué sucede si llega un repartidor o un familiar?”.

Con una dosis de sarcasmo, un comentario respondió: “Bajas y le abres el portero para que pueda llamar”. Este enfoque, aunque ingenioso, plantea ciertas incertidumbres sobre la eficacia del sistema, especialmente en situaciones donde los residentes no poseen llaves de acceso.

Una curiosidad adicional que se destaca es que la llave utilizada para el portero eléctrico es la misma que abre la puerta principal del edificio. Esto generó confusión, ya que algunos usuarios cuestionaron la lógica de un sistema en el que solo aquellos sin acceso directo al edificio tienen la tarea de tocar el timbre.

El video no tardó en hacerse viral en la plataforma, acumulando 1,3 millones de reproducciones en pocas horas. Con 27 mil “me gusta” y una avalancha de comentarios de usuarios sorprendidos por el insólito portero eléctrico de España, el clip se volvió furor en la red social.

“Si tienes llave para abrir la puerta para que la quieres para el portero”, “No tiene sentido”, “Opino que es para cerrarlo por la noche para que no molesten, y durante el día estará abierto sino no le veo mucho sentido”, “¿Me explica alguien la lógica de esto? Porque me estoy planteando si es que es a mi que no me da”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.