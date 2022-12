“Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, la canción interpretada por La Mosca se volvió un clásico para los hinchas de la Selección tanto para los que viajaron al Mundial de Qatar como para los millones que se quedaron en el país.

Por estos días, el hit ocupa el segundo lugar de los temas más escuchados en la Argentina. “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” llegó también al mundo y aparecieron versiones de otras hinchadas de clubes. Por ejemplo, en Barcelona, un cantante llamado Roberto Lucha la grabó con una letra distinta donde recuerda los logros de Messi en dicha institución, las frases “¿Qué mirás bobo? Andá pa allá”, el “messiento”, y un reconocimiento para nuestra Selección. El cantante también es conocido por los videos que publica en su cuenta de TikTok.

La letra de la versión del Barcelona

“En Barcelona nací, vi crecer a Lionel, sus regates y sus goles en el Camp Nou disfruté. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender que verlo campeón del mundo es lo que más deseé. La leyenda culminó, ya se hizo realidad y quien no creía en esto ahora “bobo anda pa’ allá”, canta Roberto en la primera parte del tema.

Y completa: “Muchachos, hoy messiento un argentino más. Celebrando la tercera, celebrando vuestro Mundial. Que a Leo lo apoyamos todos los Culers, la Selección Argentina es nuestro equipo también”.