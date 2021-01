Una generadora de contenidos de Brasil negacionista del coronavirus se contagió la semana pasada. Estuvo internada en grave estado y tras varios días en coma su familia confirmó su muerte. “Amigos perdimos a Ygona”, publicaron en Instagram en un posteo con fondo negro y emojis de llanto.

Hace solamente una semana, desde la misma cuenta, su mamá había compartido un mensaje para los seguidores de la instagramer en el que informó la gravedad de la situación.

“Soy la madre de Ygona, ella está internada en la unidad de cuidados intensivos del hospital Cidade Tiradentes intubada y en coma inducido por complicaciones del Covid. Le pido a todos los seguidores que oren por la vida de Ygona”, escribió.

Moura era una negacionista del Covid-19. La mujer no solamente planteaba que el virus no era peligroso sino que invitaba a la gente a participar de fiestas clandestinas. Antes de contagiarse la influencer hablaba de los eventos a los que iba, sin usar tapabocas para prevenir contagios, y en lugares con mucha gente. “Noche de éxito y de multitud. Fui a una fiesta y me pagaron muy bien”, compartió en un posteo en Instagram.

Comenzó con síntomas de la enfermedad el 16 de enero. Desde ese día estuvo internada en un hospital de San Pablo. Según informaron medios locales, estuvo intubada, sedada y con problemas renales. Cuando fue hospitalizada compartió un video, pero en ese momento su estado todavía no era crítico. Su condición se había agravado tanto que tuvo que ser puesta en coma inducido.

“Me contagié gente, la estoy pasando muy mal. De tanto desear la maldad me tocó y empecé a sentirme muy mal”, admitió en sus redes, cuando su condición había pasado a ser más seria. Poco más de una semana más tarde, murió.

La llamada “segunda ola” de coronavirus golpea fuerte a Brasil. Por tercer día consecutivo, el país registró más de 1000 muertes por la enfermedad, mientras que los casos diarios no bajan de 59.000. En este contexto, colapsaron muchos hospitales del estado de Amazonas, cuyos trabajadores alertan sobre la falta de unidades de terapia intensiva y de reservas de oxígeno.

