Una mujer encontró a su pareja durmiendo con una amiga suya en Esteban Echeverría, provincia de Tucumán, y decidió filmarlos desnudos y escracharlos en las redes sociales.

El hombre, desde Facebook, se justificó diciendo que lo mandaron a comprar pañales, el negocio estaba cerrado, se cruzó con "La Mary" que le dijo que tenía y se los vendería a mitad de precio.

Y acusó que, según contaron testigos a Crónica, fue a tomar un vaso de fernet y que la mujer le puso pastillas en su bebida.

"Luis, me encanta verte así. Me has mentido. Tú Luis, me la vas a pagar. Mirá con quien has cu.... Están en bolas los dos. Gracia amiga, confiaba en vos. Confiaba en los dos. Con esto me basta y me sobra, chau", dice la engañada mientras los graba desnudos.