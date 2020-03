Hay personas en las que se puede confiar plenamente. No es porque tengan grandes gestos de amor o amistad, sino simplemente porque irradian un aura de fidelidad que es casi palpable, aunque recién los hayamos conocido.

En las relaciones de pareja traen una tranquilidad inigualable, y en la amistad son personas que nunca fallan, por más delicada sea la situación. Mirá en esta lista cuáles son los signos más fieles del zodíaco.

Libra

En los astros, este signo es el que rige todas las relaciones de pareja. Los nativos de libra en su vida personal odian el conflicto y los enfrentamientos, por lo que ponen de su parte una fidelidad absoluta con el otro. Esto hace que cuando un libra se sienta engañado, su mundo se dé vuelta, y deje de creer para siempre en la persona que le rompió el corazón.

Tauro

La fidelidad de tauro viene por dos razones. La primera es su necesidad de estabilidad. Al toro no le gusta cuando las cosas cambian bruscamente o de manera que no puede comprender, por lo que siempre se mantendrá fiel. Por el otro lado es leal porque es un signo posesivo y algo celoso, y no disfruta de hacer algo que detesta que le hagan. Mientras sienta que nadie le está mintiendo, un taurino será plenamente feliz.

Leo

A pesar de su personalidad expansiva y dicharachera, los nacidos bajo este signo son de lo más románticos, y aman demostrarlo con gestos y con una fidelidad a prueba de todo. Siendo un líder nato, considera que la traición no está a su altura, y no respeta a quienes no muestran lealtad. Es fácil conseguir una relación estable y duradera con un leo, siempre que se demuestre que es de igual a igual.

Capricornio

Un signo muy práctico al que le gusta tener una vida sentimental simple y ordenada, así puede concentrar su energía en su verdadero amor: el trabajo. Para los capricornianos no hay nada más inconveniente que las peleas de pareja, por lo que es extremadamente raro que se dejen llevar por la pasión y caigan en la infidelidad. Por su parte, nunca perdonarán si alguien los engaña, pero no harán una escena, simplemente se irán y nunca regresarán.