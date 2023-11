Un hombre que buscaba una cancha de fútbol para jugar a la pelota se encontró con una historia de amor e infidelidad entre las reseñas. Alejo, solo buscaba un lugar para hacer deportes y se topó con un corazón roto.

A pesar de ser una historia triste, el usuario se tentó al leer las líneas que había dejado Mathías tras su mala experiencia con esas canchas.

“Estaba googleando canchas de fútbol para alquilar y me encontré la mejor reseña de la historia jajajaja”, escribió en su perfil de X, la red social antes conocida como Twitter.

A continuación, estaba la reseña que había dejado la persona engañada. “Viajé desde Morón para llegar y me que me digan que la cancha alquilada no estaba disponible, que la seña esto que la seña aquello, mucho biribiri”, explicaba.

“Consecuencia, llego más temprano a casa para encontrarme a mi mujer c**** con el vecino. Nunca más”, cerró. Obviamente, dejó una sola estrella.

“Los peligros de jugar fútbol con los pibes”; “Clásico gol en contra”; “¿A todos los de Morón nos meten los cuernos?”; “El de la cancha le dijo ´loco date cuenta´”, comentarios los usuarios. Otros aseguraron que se trata de una imagen vieja y que aquella anécdota habría ocurrido hace años.