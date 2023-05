Las compañías proveedoras de Internet suelen ser una de las que más conflictos se le conocen con sus usuarios, debido a la importancia que se le da a este servicio dentro de la vida cotidiana.

Un hombre expuso a su proveedora por una falla en el sistema, acusando de un corte en el suministro a pesar de haber abonado su factura en tiempo y forma, pero un pequeño imprevisto lo dejó en ridículo y su historia se convirtió en viral.

"¿Pague el internet y aun así esos malditos me lo cortaron? Esperando que sean las 8 am para ir cag… a piñas”, había asegurado el usuario "Ferllrocks" mediante la red social del pajarito azul. Este tuit superó las 946,1 mil visualizaciones y encantó a todos los internautas.

Sin embargo, luego de hacerse el “picante” con la compañía, descubrió cuál era el inconveniente que lo mantenía sin Internet y cuando lo comunicó dentro de la comunidad virtual, los usuarios estallaron con memes y burlas. “El cable estaba desconectado”, argumentó en este desopilante tuit obtuvo más de 950 mil visualizaciones y alrededor de 21 mil “Me Gusta”.

Este insólito hecho no pasó desapercibido entre los internautas, que se dividían entre los que bancaban al usuario que se quería pelear con su proveedor de internet y los que se reían.

“Como ex operador de una empresa de internet, te digo: la c… de tu madre”, sostuvo uno de los internautas, y otro recordó que cuando trabajaba de técnico instalador/soporte, le tocó ir a la casa “de una señora emputadisima porque llevaban tres días sin internet” pero porque “hacía tres días que no tenían electricidad”.

Algunos usuarios manifestaron que “no se iban a burlar” de este usuario porque es una situación que “tranquilamente les podría pasar a ellos también” o que “por este motivo, Twitter es la mejor red social de todas”.

“Una vez llamé a Cablevisión porque no me funcionaba el control remoto y era que no tenía pilas”, indicó otro de los usuarios desconcentrados y una joven aseguró que “estaba muy enojada con los de Tigo”, les dijo “cuanta vulgaridad sabía” y el problema se resumía en que “el perro se había comido el cable”

Otra experiencia resaltó una internauta, que había llamado al técnico porque no funcionaba el wifi, y era que el problema “sus gatos habían apagado una función del modem”.