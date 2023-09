Una usuaria de Twitter compartió una insólita, pero emocionante situación que vivió en el Tren Roca el pasado viernes: el festejo del cumpleaños de una de las pasajeras.

Según relató @chechudiaaz, la joven en cuestión, llamada Erica, celebraba un año más de vida. Sin embargo, por cuestiones laborales, no podía compartir el gran día con sus seres queridos.

En este contexto, su familia decidió llevar adelante un agasajo sorpresa: subieron al vagón del Tren Roca con una torta y pidieron a todos los pasajeros acompañarlos en el canto del "Feliz cumpleaños".

Los familiares de Erica llevaron platos y cucharas de plástico para repartir entre la gente trozos de pastel. Además, un desconocido de le regaló a la cumpleañera una cerveza y un vendedor le dio una planta.

"Mejor país del mundo �� feliz cumpleañito Erica", escribió la twittera, quien compartió una foto de la rica torta. Internautas celebraron el hecho y recordaron situaciones similares que, en algún momento, también vivieron en el transporte público.

"¡Qué lindo! Un mediodía subió al bondi una pareja que iba a casarse acompañados por toda la familia. Ella vestida de novia, con ramo y tocado, él de traje. Todos nos acercamos a saludarlos, ellos re felices. Cosas que nos alegran el día", contó una persona.

Otra twittera narró: "Una tarde iba en el furgón del tren José león suarez. No cabía un alfiler. Sube uno con la guitarra. Se pone a cantar. Todo el furgón cantando rock nacional. Only in argentina".