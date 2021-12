Tobías Gómez Osuna es un adolescente santiagueño de 17 años que tenía su valija lista para partir, junto a sus compañeros, al viaje de egresados a Bariloche, pero un positivo de coronavirus le impidió sumarse al contingente, lo que lo decidió a regalar su pasaje a un compañero que no tenía recursos, en un gesto de gran generosidad.



“A 48 horas de viajar se hicieron el hisopado y a todos nos sorprendió el resultado positivo, porque fue el único, todos sus compañeros dieron negativo, incluso nosotros también dimos negativo”, dijo a Télam la mamá de Tobías, Erika Osuna.



“Primero pensábamos que era un falso positivo, porque Tobías es un chico muy introvertido, de muy bajo perfil, no es de salir mucho, por lo que se hizo dos hisopados más y dio positivo, entonces si bien al principio estuvo triste por no poder viajar, después preocupado (por sus compañeros) pero todos ellos dieron negativo y pudieron viajar”, explicó Erika.



Cuando la tranquilidad le volvió a su corazón generoso, Tobías decidió regalarle a su compañero y amigo Vladimir Sarco los pasajes y el dinero que había recaudado para que él viajará a Bariloche, quien actualmente está junto a sus 22 compañeros disfrutando en la ciudad turística de Rio Negro.

Tobías junto a su madre y hermana.



Vladimir nunca se imaginó este viaje, ya que no tenía los recursos necesarios, por lo que cuando Tobías le dijo que le regalaría no podía creer que iba a cumplir con un sueño que pensaba que era imposible.



“Este gesto no me extraña, Tobías es una persona muy especial, generoso y ahora espera, cuando termine su aislamiento y dar negativo, poder participar de la fiesta de egreso que será en enero y poder estar con sus compañeros”, remarcó Erika.



“Mi hijo no quiere que hable porque le da un poco de vergüenza, pero si sirve este gesto de Tobías para ablandar los corazones en estos tiempos, bienvenido sea”, reflexiona.



Ahora los 23 compañeros de Tobías, quien vive en la ciudad de Bandera, al sur de la provincia de Santiago del Estero, están disfrutando del tan ansiado viaje de egresados a Bariloche y se quedarán hasta el próximo martes.



Todo se hizo de acuerdo al protocolo establecido, todos dieron negativo y pudieron viajar, menos Tobías, quien se encuentra bien de salud, sin síntomas, entonces “es como increíble todo esto, definitivamente el viaje no era para él sino que era para Vladimir, Dios sabe por qué hace las cosas”, dijo finalmente Erika.