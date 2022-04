La invasión de Rusia en Ucrania sigue generando sus efectos en el mundo del deporte y este fin de semana, en la antesala de un partido de básquet entre el Zalgiris y la Estrella Roja por la Euroliga, la actitud del equipo serbio, que no quiso tomar la bandera del país que sufre la agresión con el mensaje “Stop War”, generó la reacción del público, que al unísono abucheó y silbó a los protagonistas, mostrando su descontento.

El deporte fue un canal para poder solidarizarse con el pueblo ucraniano que desde el 24 de febrero sufre los ataques del ejército ruso, cuyo gobierno se encuentra a cargo de Vladimir Putin. Varias federaciones que rigen distintas disciplinas tomaron medidas para sancionar a Rusia, como impedirles a los deportistas de dicho país participar en evento internacionales. También figuras de difertentes ámbitos mostraron su repudio a la situación que se vive en Ucrania.

En formación sobre el campo de juego, los integrantes del Zalgiris, de Lituania, mostraron una bandera con los colores de Ucrania con la frase “Stop War” (paren la guerra), en solidaridad con Ucrania por la invasión rusa. Su público aplaudió el gesto. Sin embargo, los jugadores del equipo serbio se negaron a tomar la bandera, lo que generó el rechazo del público, que abucheó y silbó a los representantes del Estrella Roja de Serbia. El más apuntado fue su ex ala-pivot, el estadounidense Aaron White, quien jugó dos temporadas entre 2017 y 2019. La reacción se escuchó desde los cuatro sectores del estadio Zalgirio Arena.

El episodio se difundió en las redes sociales y se volvió viral. Por eso este lunes el club serbio decidió emitir un largo comunicado en el que explicó por qué sus jugadores no tomaron la bandera, argumentando fue una decisión que sus integrantes ya habían tomado e informado antes del encuentro.

“Estrella Roja, como club deportivo y representante de la República de Serbia, que tomó una posición clara sobre el conflicto en Ucrania, sigue la postura oficial de nuestro país. En comunicación oficial con Euroliga y Zalgiris, se dejó claro unos días antes del partido en Lituania que no se permitirá la politización y no se llevará una pancarta con los colores de ningún país porque eso lo haría partícipe de la manipulación y politización de una de las consignas más humanas y universales ‘Stop The War’”, indica uno de sus párrafos.

El Zalgiris se impuso 103-98 en una frenética definición en un partido muy cerrado, en el que el triunfo pudo ser para cualquiera, ya que terminó igualado en el tiempo regular y obligó a la prórroga. El encuentro ante su gente también sirvió de despedida para uno de los emblemas del conjunto local, Paulius Jankunas, que anotó 8 puntos en el tiempo extra para darle la victoria a los campeones lituanos, que alcanzaron su octavo triunfo en la liga, en la que se ubica último entre 15 equipos, mientras que el Barcelona figura arriba de todos. En tanto que el Estrella Roja marcha en la undécima posición.