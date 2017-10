"Es muy difícil analizar un resultado así y una situación como la que está viviendo Argentina porque si yo analizo la foto es muy probable que el martes a la madrugada sea la Selección clasificada después de un repechaje. Es muy factible que eso pase y que en 20 días le ganemos a Nueva Zelanda y estemos en el Mundial porque en algún momento un partido tenés que ganar", analizó Alejandro Fantino al comienzo de su ciclo este jueves por la noche, tras el empate en cero de la Selección nacional ante Perú en La Bombonera.

"Ahora vamos a analizar la película que tiene de todo: desde impresentables en la AFA a un impresentable mafioso como Grondona que manejó el fútbol argentino durante tantos años, que ponía árbitros en los mundiales, que manejó a piacere cualquier partido de eliminatorias", sintetizó el ex relator de fútbol.

"Llegan estos pibes de Europa, ven todo el quilombo que hay alrededor y no la pueden creer. Eso es parte de una película de terror. Messi está hinchado las pelotas con sus compañeros", contó Fantino entre la bronca, enojo e indignación por el momento que atraviesa nuestra Selección.

"Di María es un tipo que arruga en las difíciles por lo menos es lo que vino haciendo hasta ahora. Pero en algún momento tiene que demostrar por qué juega en la liga europea. Es tiempo que lo demuestre con Ecuador", pidió.

"Ecuador está eliminado. Es un partido de no menos de 50 millones de dólares porque si Ecuador le gana a la Argentina le permite a otra Asociación de Fútbol entrar con su selección. Ir al Mundial son millones de dólares. No van a jugar porque si, va a haber mucha guita porque los ecuatorianos se juegan la vida contra Argentina", manifestó.

"El técnico nuestro cobra 70 millones de pesos al año. Tiene hasta un verdulero… Cobra cuatro millones de dólares al año y casi 7 millones de pesos por mes. Si yo estoy pagando esa plata te pido que me des una solución. No me vendas más humo", expresó el conductor de América sobre el desempeño de Sampaoli al frente de la Selección Argentina.

Y siguió su arremetida contra el ex técnico del Sevilla: "En vez de ir a Europa a reunirte con Messi, Mascherano y compañía… quedate acá y fijate si hay alguno que tenga condiciones psicológicas para clasificarnos al Mundial".

"Messi y todos estos muchachos están acostumbrados a jugar finales, pero acá están peleando el descenso. Y todo el resto lo mismo. Por eso hay tipos como Acuña que cada vez que juega es el mejor. Y le pasaba a Mercado, pero en los últimos partidos cambió", reveló.

Fantino fue optimista y según sus sensaciones, "vamos a ir Mundial, pero jugando así somo boleta en primera ronda", aunque pidió por Lucas Alario y Lucas Pratto. "Pelado dejate de romper las pelotas y traé un 9 alto".