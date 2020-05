El dibujante argentino Cristian Dzwonik, conocido como "Nik", protagoniza una nueva controversia: un ilustrador italiano lo acusó de haber plagiado su trabajo publicado en la reconocida revista británica The Economist. “No puede tener sus propias ideas”, cuestionó.

El dibujante y diseñador gráfico italiano Luca D’Urbino, quien también publica sus trabajos en The New York Times, La Repubblica y La Stampa, denunció el plagio a través de su cuenta de Twitter. El trabajo en cuestión fue un diseño de portada de la edición de marzo pasado de la revista británica.

"¡Así que @nikgaturro copió mi trabajo! Aparentemente solo copia a los mejores, pero no puede tener sus propias ideas", escribió D'Urbino.

Además, cuestionó tanto al dibujante como al medio que publicó la ilustración: "¿Algo para decir, Mr Gaturro? ¿Algo para decir, La Nación?".

D’Urbino aseguró en declaraciones a Radio con vos que lo ocurrido es algo que pasa todo el tiempo. "A veces uno tiene ideas similares con otros ilustradores, pero al ponerse en contacto el otro te dice: 'Perdón, tuvimos la misma idea, la tuya es mejor’. Hay caballerosidad en eso”.

"Lo que pasó esta vez es que yo ni conocía a Nik. Un usuario argentino me etiquetó en Twitter comparando las dos ilustraciones. Ahí me enteré de que armó una carrera basándose en el trabajo de otros ilustradores”, manifestó el diseñador.

Según relató, el creador de Gaturro borró la publicación del dibujo en cuestión de sus redes sociales después de que D'Urbino le respondiera mostrándole su trabajo.

"Me pareció una pésima respuesta, no me respondió, borró la evidencia. Así que lo puse en mi cuenta de Twitter. No pretendo meter abogados ni mucho menos, pero es desagradable, más que desagradable, es triste que no tenga ideas propias”, reflexionó.

No es la primera vez que otros dibujantes acusan a Dzwonik de robar ideas. En febrero de 2004, Quino contó en una entrevista publicada por Página/12 que tenía buena relación con sus colegas y aclaró: "Menos con Nik, que publica en La Nación y empezó robando muchísimo a Rudy, a Daniel Paz. Vino a crear un malestar por primera vez entre los dibujantes argentinos. Nadie lo soporta. Al punto de que si hay una mesa redonda, todos participan con la condición de que él no esté".