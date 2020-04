En tiempos de cuarentena, la música se vuelve una vía de escape de la realidad y una forma de distracción. Más allá de escuchar a los diferentes artistas, la cuenta de Instagram Album Cover Covers decidió impulsar un gran desafío: recrear portadas de los discos.

El método es simple: elegir una, intentar fabricarla con elementos cotidianos que tengamos en casa, compartirlo en redes sociales, etiquetar a la cuenta y desafiar a tres amigos para que se sumen.

Además, tiene diferentes reglas, como no editar digitalmente las imágenes, no utilizar letras digitales y repetir una portada ya compartida. Por su parte, el primer posteo de la cuenta fue el 1 de abril con la imagen de "The Velvet Underground & Nico", el debut del grupo de Lou Reed.

Lo cierto es que ya se volvió un éxito, ya que cientos de usuarios compartieron sus diseños, ya sea de Marilyn Manson, Placebo, Foo Fighters, Kings of Leon, Bob Marley, Queen, Gustavo Cerati y más.