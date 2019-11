Es quizás la canción más conocida de Bonnie Tyler y también uno de los hits más famosos de los años 80: Total eclipse of the Heart. Pero no sabemos si por desconocimiento de la letra, del idioma inglés o del buen gusto, una mujer la DESTRUYÓ en un programa de Brasil, Alerta Amazonas.

El resumen de Rodrigo Espector, el usuario que convirtió este clip en viral, lo dice todo. "ME ESTABA POR MORIR, PERO ESTE VIDEO ME DIO LA VIDA ETERNA", afirmó. Tenía razón: el video ya suma cerca de un millón de reproducciones, además de miles de RT y me gusta.

ME ESTABA POR MORIR, PERO ESTE VIDEO ME DIO LA VIDA ETERNA pic.twitter.com/pTpOhXwGlY — Rodrigo Espector (@RodrigoEspector) November 6, 2019

Para muchos, obviamente, lo mejor es el "reperfilamiento" que la mujer hizo de este clásico ochentoso. Pero nosotros elegimos a otro artista que estuvo en escena.

Con ropa japonesa y los bastones para golpear un gong, un hombre hizo coros, tocó un piano invisible y la rompió. Él sí sabía la letra y dejó todo en el escenario. Aunque no fue suficiente para salvar a su compañera de un papelón histórico y viral.

Fuente: TN