Cómo suele ocurrir, Oscar Ruggeri dio que hablar en las redes sociales. El "Cabezón" se destaca por tocar temas sociales y políticos actuales en el programa F90, y en esta oportunidad, lo volvió a hacer. Sin embargo, la gente lo tomó mal y salió a criticarlo en las redes sociales.

Ruggeri cuestionó al gobierno de Axel Kicillof por su negativa a habilitar las clases presenciales en la Provincia de Buenos Aires, crítica que hizo extensiva al gobierno nacional y a Roberto Baradel, Secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires.

"Ruggeri":

Por sus declaraciones en #ESPNF90 sobre las clases presencialespic.twitter.com/ftspa8ZhjJ — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 12, 2021

"Ayer venía mi nieta Roma y mi nieto Milo que me dice ‘Lala, quiero ir a la escuela’, y no tengo respuesta para darle, ojalá que los que estén escuchando, que me den una respuesta para que yo le dé a mi nieto. ¡Baradel, vamos, Baradel! Que tu nena dijo que quería ir a la escuela... ¡Muy bien la nena, enseñándole al papa! Yo quiero que mi nieto vaya a la escuela y la verdad que no sé que decirle, así que ojala que se pongan de acuerdo. Muchachos, pónganse de acuerdo", comenzó diciendo.

Ante este descargo, Mariano Juan, que participa del programa F12, conducido por Mariano Closs, salió al cruce: "Es una cuestión sanitaria", matizó el ex volante del Ajax y Huracán.

"Explícale al nene que es una cuestión sanitaria. Es una cuestión de que un lugar sí y en otro no. A la izquierda de la General Paz los nenes van para la escuela y a la derecha, no. De un lado hay una razón y del otro lado hay otra razón", le contestó Ruggeri.

El contrapunto fue tenso, hecho de incómodos silencios. Ruggeri se mantuvo firme en su postura. Lejos de achicarse, Mariano Juan le recordó que fue el gobierno de la Ciudad el que propició las diferencias de criterio que tanto molestan a Ruggeri.

Luego de esto, en las redes se pudieron ver varios mensajes en contra de la postura del "Cabezón". "Propongo que vuelva Sin Codificar y Óscar Ruggeri haga la sección de "Hablemos sin saber". Es licenciado en casi todo..y campeón del mundo!", expresó un usuario en Twitter.

"#90MinutosESPN Ruggeri antes de bajar línea política lee, estudia, infórmate. Porque es muy fácil opinar de cualquier cosa cuando cobras 1 palo por hablar boludeces 3 veces por semana", dijo otro.

explicale que se esta muriendo gente y si no entiende es igual de pelotudo que el abuelo — Yisus Craist (@anditojesus) May 12, 2021

No se quien eres, ni como te llamas, pero te has batido a duelo con Ruggeri y le ganaste solo con la postura del Oso. Mis respetos. pic.twitter.com/OmGWUVqEwM — Hnac⭕ss™ (@hnacoss) May 12, 2021

Hay que pasear a Ruggeri por las escuelas para que los chicos vean como era el hombre hace 40 mil millones de años. Viene primero Ruggeri, después el mono — voxbenja (@voxbenja) May 12, 2021

Que raro Ruggeri,siempre neutral. Ja! pic.twitter.com/V0rJfXU4Ix — El pibe de los astilleros (@Danilo64398086) May 12, 2021

Acà vemos a Mariano Juan explicàndole a Ruggeri lo que es una pandemia...#ESPNF90 pic.twitter.com/IyMZQJiTD8 — TAVO (@TobilloLoco_14) May 12, 2021