A dos semanas de la muerte de Denise Dowse, el elenco de Beverly Hills 90210 afronta una nueva pérdida. Joe E. Tata, el actor que interpretó durante las diez temporadas de la serie al simpático, generoso y trabajador Nat Busiccio, el dueño de la cafetería en la que transcurría buena parte de la trama, murió a los 85 años.

La noticia la dio a conocer su excompañero de elenco, Ian Ziering. El actor, que interpretó a Steve Sanders en la serie, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto a su colega, y le dedicó un extenso y sentido texto. “En los últimos meses, perdimos a Jessica Klein, una de las escritoras y productoras más prolíficas de 90210. Luego, a Denise Douse, quien interpretó a la señora Teasley, y ahora estoy muy triste de decir que Joe E Tata falleció”, comenzó anunciado.

“Recuerdo haberlo visto en The Rockford Files, con James Garner, años antes de que trabajáramos juntos en 90210. A menudo era uno de los villanos de fondo en la serie original de Batman. Una de las personas más felices con las que he trabajado, fue tan generoso con su sabiduría como con su amabilidad”, continuó.

“El set de Beverly Hills 90210, a menudo se sentía como el telón de fondo del espectáculo de Joe E. Tata. Las historias de días pasados que compartía, las increíbles experiencias en la industria del entretenimiento de la que formaba parte nos mantenían cautivados a todos. Es posible que haya estado en la parte de atrás de muchas escenas, pero fue una fuerza líder, especialmente para nosotros, los muchachos, porque nos enseñó a apreciar el regalo que fue la serie. Mi sonrisa se oscurece hoy, pero disfrutar de buenos recuerdos lo mueve de mis ojos a mi corazón, donde siempre estará. Mi más sincero pésame a su familia y amigos, y a todos los demás a los que también quería. Descansa en paz Joey”, finalizó el actor.

Jennie Garth, Kelly Taylor en la serie, también recurrió a sus redes para recordarlo. La actriz compartió una fotografía reciente junto a Tata y Tori Spelling. “Otra gran pérdida para nuestra familia el día de hoy. Tengo el corazón muy triste, pero siempre recordaré esa sonrisa y esa risa traviesa y amorosa. Siento que hay una fiesta de reunión en el Peach Pit -el bar que el personaje de Tata poseía en la serie- en el cielo y me consuela saber que algún día habrá un asiento para mí rodeado de mis queridos amigos. Envío abrazos a todos los que amaron a Joey hoy. La pérdida es tan dura...”, escribió.

Una de las personalidades que comentaron su posteo fue Lindsay Price, la actriz que le prestó el cuerpo a Janet Sosna durante las tres últimas temporadas de la serie. “¡Oh... es tan triste! Él era el mejor”, respondió, junto al emoji de un corazón roto.

Jason Priestley también le rindió homenaje. “Hoy perdimos a mi querido amigo Joe E. Tata. Nat Busiccio fue una gran parte de Beverly Hills 90210 y Joey ocupa un gran lugar en mi vida. Descansa en paz Joe. Nunca habrá otro como vos”, expresó.

Tori Spelling, a su vez, le dedicó también un extenso mensaje. “Perdimos a nuestro familiar y buen amigo Joe E. Tata, uno de los seres humanos más amables, divertidos, profesionales e increíbles con los que he tenido el placer de trabajar y, lo que es más importante, alguien que se convirtió en un amigo en toda mi vida”, expresó.

Y continuó: “Nunca lo vi sin una gran sonrisa en su rostro. Su humor era único y su entrega siempre fue acertada. Hizo que los largos días de trabajo parecieran cortos. Era el mejor profesional. Me encantaba escuchar las increíbles historias que contaba. ¡Nos brindaba su hermosa visión del viejo Hollywood! Conocía a todos y era amigo de todos. ¡Nunca conocí a nadie que no lo amara”.

“Este narrador natural y talentoso, este ser humano increíblemente especial y cálido, con los ojos más amables, siempre me recordó a mi papá. ¡Eran tan parecidos! Eso, en retrospectiva, tiene sentido: estos dos hombres especiales me acompañaron por el pasillo... Mi papá en la vida real en mi primera boda, y Joey, Nat, con mi Donna en 90210. Y no lo hubiera querido de otra manera. De hecho, les pedí a nuestros escritores que Nat fuera quien acompañara a Donna al altar. Significó mucho para mí. Personal y profesionalmente. Basado en nuestra estrecha amistad en la vida real y en el hecho de que él era un modelo a seguir, masculino divertido, cariñoso, leal y protector para mí. Así debía ser. He incluido la escena en este carrusel donde Donna le pide a Nat que la acompañe por el pasillo. ¡Es bastante obvio el amor que nos teníamos dentro y fuera de la pantalla!”, reveló.

“Desde fiestas en la Mansión Playboy hasta almuerzos en su camerino con tantas carcajadas compartidas con Kathleen Roberts. Joey fue el mejor. Y la risa no era su única fortaleza. Siempre se comunicaba conmigo y era muy protector. Cuando era joven y me metía en relaciones no tan buenas, él siempre sabía instintivamente cuando estaba triste. Se acercaba a mí, colocaba sus manos sobre mi hombro, se inclinaba y decía: ‘Tor, ¿estás bien? ¿Necesito patearle el trasero a alguien?’. ¡Y sabía que lo haría en un santiamén por mí! Habría hecho cualquier cosa por cualquiera de nosotros. ¡Era especial para cada uno de nosotros! Muy agradecidos de que todos pudimos ver a Joey en los últimos años. Presencial y más recientemente por Zoom. ¡Tenía tanto orgullo! Me alegro de que por fin esté en paz. ¡Joey toma una copa con mi papá!”, finalizó.

Mientras Shannen Doherty se limitó a compartir la captura de pantalla de una de las escenas que compartió con Tata en una historia de Instagram, Brian Austin Green le dedicó, también, un sentido mensaje: “Un amigo mío me envió este video del evento en vivo que hicimos en la escuela secundaria de Torrance hace unos años. Gracias. Joey era un miembro de la familia y lo extrañaremos, pero lo recordaremos con mucho cariño”, aseguró, junto al clip que retrata un largo y apretado abrazo junto a su colega. ️