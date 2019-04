El programa Estudio Fútbol de TyC Sports, además de ser un clásico donde los amantes de la pelota pueden sentirse identificados con las distintas posturas de los panelistas, cuenta con un plus para los espectadores: Horacio Pagani. Es que el veterano periodista discute a muerte sus ideas y termina siendo la atracción de tal ciclo televisivo. Y este lunes vivió un momento de enojo clásico que terminó con un pelotazo y varios insultos a un compañero.

La discusión llegó por los promedios del fútbol, la cantidad de equipos y el formato del próximo torneo. Y Esteban Edul prendió la mecha con una chicana: "Que lo explique Horacio que tanto entiende", dijo con ironía por el desacuerdo clásico de pensamiento entre ambos en cada tópico. Eso desató la furia del veterano periodista de mil batallas.

"No ves que sos un pelotudo", fue lo primero que le dijo al joven colega. "Te voy a meter una piña", amenazó entre gritos Pagani, al tiempo que Gastón Recondo, conductor del programa, trataba de calmarlo a gritos diciéndole que, justamente, era una broma de Edul para que salte como terminó haciendo. "Te das cuenta la falta de respeto de este imbécil", dijo a los productores fuera de cámara Horacio.

"Pará Horacio te estoy diciendo que es difícil, nada más", intentó calmarlo Edul con la sonrisa en el rostro. "No te hagas el pelotudo, a mí no me faltás el respeto", le gritó Pagani, que se levantó y fue a encarar a su compañero. "Y te lo explico idiota. Juegan 23 fechas y después hacen dos zonas de 12 y de ahí salen jugando idea y vuelta los partidos y ahí se suma la fecha. Pelotudo", le gritó y tiró la pelota en la cara.

"No puedo, me falta el respeto y se lo digo todo el tiempo", dijo Pagani al tiempo que se levantó de su silla y se fue del estudio. Aunque después volvió y el programa siguió como si nada hubiese pasado, como tantas otras veces.