Un abrazo en el vestuario fue el gesto con el que comenzó el improvisado encuentro que mantuvieron Carlos Tevez, Pedro Alonso y Rodrigo de la Serna. "Un placer conocerte, hermano", le dijo el artista que interpretará a Palermo en la popular serie europea La Casa de Papel. "Te presentó al rey de España", continuó.

"Estoy medio impactado, porque la última vez que lo vi estaba muerto", respondió el Apache entre risas. El lugar más íntimo de los jugadores fue el lugar elegido para comenzar el divertido diálogo que mantuvieron los actores con la figura del Xeneize. "Es como el camarín para ustedes. Un lugar sagrado", explicó el delantero. "Acá se forma la mística. Las peleas, las reconciliaciones, los llantos, los abrazos"… intentó entender De la Serna, cuando fue interrumpido por Tevez: "Hay mucho silencio cuando se pierde un clásico o uno jugó mal".

En el particular encuentro la figura del club de la ribera también aprovechó para explicar de qué se trata la nueva serie que se publicará en referencia a su vida y su trayectoria. "Yo he vivido en Fuerte Apache, que es un barrio muy pobre. Entonces cuento cómo fue que logré llegar a Boca. porque del día del debut se acuerdan todos, pero de la previa nadie conoce cómo fue", deslizó el ex Juventus, Manchester United, entre otros equipos de Europa.

En otro de los momentos más destacados de la reunión, Carlitos se burló de Rodrigo de la Serna por el personaje que interpretará en La Casa de Papel. "Es jodido llevar el nombre de Palermo, ojo. Además, te sirvió para robar unos años más", le dijo con la sonrisa que lo caracteriza.

Luego de recordar el título de la Copa Libertadores con el club boquense, Tevez invitó a los actores a pisar el campo de juego. Los besos de Palermo al césped y los nervios de Berlínrepresentaron unas imágenes elocuentes que concluyeron con goles, penales y chilenas fallidas.