“La Voz Argentina” llegó a una nueva instancia en la que los participantes forman parte de los equipos de alguno de los jurados: Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky y Ricardo Montaner. El último invitó a Palito Ortega para que acompañara a su team y asesorara a los concursantes, pero, a juzgar por su cara, el cantante de “La felicidad” no lo pasó del todo bien.

La actitud del cantante invitado provocó que se multiplicaran los memes en las redes sociales por su actitud en el programa. “Palito ortega me hace acordar a mi todas las mañanas en el trabajo”, “Palito Ortega dijo ‘Bueno, voy a ir a la voz pero de muy mala gana’”, “Palito Ortega en La Voz representa un día mío de mal humor” y “Palito Ortega es yo cuando me dan opiniones que no pedí”, fueron algunas de las textos que los usuarios de Twitter eligieron para acompañar la foto de “Palito” con cara de aburrido.

Entre los memes también usaron la imagen viral de Marcela Tinayre junto a la frase “voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas” y otros personajes cuya cara de poco entusiasmo hacía recordar a la del cantante.

Cuando a palito Ortega le ofrecieron estar en #LaVozArgentina pic.twitter.com/mxTcXxujXk — �������� | ���� DISCIPLINA TOUR!, - 13/08 (@lalitapasion) July 22, 2022

No se sabe si por la edición del programa se dio la coincidencia de que Palito Ortega siempre apareciera malhumorado, pero para los televidentes el artista se mostró muy serio durante los ensayos de los concursantes, que se enfrentarán y competirán para seguir en el reality.