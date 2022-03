Cuando un niño pequeño lloraba en un avión lleno de gente , nada menos que " Baby Shark" vino al rescate.

Por lo general, cuando hay un niño ruidoso en el avión, comienzan las quejas. Pero este grupo de viajeros decidió unirse para ayudar a un pequeño a superar un vuelo difícil.

El bloguero de viajes Parikshit Balochi capturó el momento en que toda la cabina de su avión formó un coro para calmar a un niño que sollozaba cantando la popular melodía infantil.

“¡Todos en el avión pasaron el control de vibraciones!” Balochi escribió en el pie de foto . “ Bebé Tiburón al rescate.”

En las imágenes, su padre sostenía a un niño pequeño que lloraba en medio del pasillo. El papá meció al niño mientras los pasajeros aplaudían y cantaban. Algunas personas le hicieron muecas al niño, mientras que otras se partieron de risa en sus asientos.

“Grandma Shark, do do, do do do do do / Grandma Shark, do do, do do do do do / Grandma Shark, do do, do do do do do / Grandma Shark”, cantaban los volantes .

El niño pareció calmarse y luego, su padre hizo un signo de paz con los dedos antes de que se cortara el video.