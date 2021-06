El brutal y cobarde ataque a patadas por parte de un árbitro al caniche de su exnovia generó bronca y conmoción en todo el país. El episodio quedó filmado por una cámara de seguridad y se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Luego de que el video se hiciera viral y se lo lograra identificar, Arian González, estudiante del profesorado de Educación Física en la Universidad de La Plata y que trabaja como árbitro de fútbol en la Liga Amateur de Chascomús, fue echado de su trabajo en la empresa India, luego de que esta última emitiera un comunicado en el informó que decidió "desvincular de la firma" al joven empleado.

Además deberá enfrentar a la Justicia, ya que el fiscal Marcelo Romero instruyó a su equipo para avanzar en una eventual acusación.

En las imágenes, tomadas en el hall de un edificio de La Plata, se ve cómo patea a la perra en reiteradas ocasiones.

Ayelén se encontraba en el trabajo cuando se enteró de lo que había pasado. Desde la administración de su departamento, del cual no trascendió la calle, le mostaron las imágenes.

"No podía cerrar el local, me quedé muy angustiada. Me temblaba todo el cuerpo", contó a La Cielo 103.5.

En dialógo con móviles de televisión aseguró que ya hizo "todo lo que tenía que hacer" y que estaba "sorprendida" por el accionar de González. Además contó que "nunca" habían discutido, ni él le había "levantado la voz".

"Me pidió disculpas, no hablamos más. Me llamó la familia preocupada por toda la situación", comentó ante las cámaras de televisión.

Fuente: Crónica