Un gato, llamado Demon the Sphinx fue tatuado de cuerpo completo por sus dueños, quienes lo raparon y lo llenaron de dibujos que tienen que ver con pandillas criminales de Rusia. Este animal, hace poco, escapó saltando de la ventana del auto de sus dueños de manera inesperada.

La dueña del gato llamada Kara Fight, de 35 años, cubrió el cuerpo sin piel del animal con diseños populares entre los delincuentes de ese país. Sin embargo, pese a su desinterés por la salud del gato al realizarle tatuajes, la mujer hizo un llamado desesperado por el regreso de su mascota de seis años.

El gato salió a través de una ventanilla abierta durante una visita al pueblo de Pervomaisky, cerca de Ekaterimburgo. La mujer, explicó que su gato no sabe vivir solo en la naturaleza y que necesita un cuidado especial para su piel que puede quemarse fácilmente con la luz del sol.

La dueña del gato, llamada Kara, una popular bloguera, dijo: “Saltó por la ventana, desapareció en la oscuridad y la hierba alta”, comentó la mujer y explicó: “Lo busqué por todas partes, llamé al gato, fue inútil”.

Al otro día, otros 15 bloggers rusos se unieron a la búsqueda del gato que está tatuado en la cara, la espalda y el pecho, informa el Daily Star. Por otro lado, su dueña agregó: “Estoy muy preocupada. No estoy comiendo, no estoy durmiendo”. Aunque este gato se perdió con el auto en movimiento, es muy identificable por los tatuajes que tiene alrededor de su cuerpo, los cuales no son para nada saludables.

Fuente: La 100