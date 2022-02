Page, cómo fue identificada una mujer en TikTok, compartió un video donde aclaró detalles de una extraña experiencia que vivió y que la hizo pensar por un momento que estaba embarazada.

Después del nacimiento de su hijo, que actualmente tiene 2 años, la mujer empezó a sentir reiterados dolores y sangrados intensos, lo que la obligó a buscar ayuda con un ginecólogo. Ante la situación, el profesional le solicitó un conjunto de exámenes para verificar qué era lo que sucedía.

“El ginecólogo me pidió que me hiciera una ecografía y fue como, ‘¡Maldita sea! Espero que no sea un bebé porque no quiero tener otro hijo ahorita’. [...] No era un bebé. De hecho, ¡era algo mucho peor que un bebé!”

Según consigna Metro World News Brasil, Page tenía un quiste dermoide con un aproximado de 7 centímetros.

“Un quiste dermoide es un quiste en el que crece pelo y dientes. Se originan a partir de partículas de tejido fetal que se han separado durante el desarrollo del feto”, explicó la mujer.

Después de hacer su descubierta, ahora, Page está esperando para realizar un procedimiento quirúrgico y entonces tener la oportunidad de extirpar el quiste. La mujer añadió que piensa en guardarlo como recuerdo.