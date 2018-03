Entrevistado en "Vino para vos", el ciclo que conduce Tomás Dente por KZO, Roberto Piazza habló sobre el acoso sexual y la violación. Sus conceptos fueron súper polémicos, ya que, entre otras, cosas, afirmó: "Si no querés que te pase nada, cuidá a tu nena. Cuidá que no vaya a tomar birra a las cinco de la mañana con una minifalda... Después no te quejes cuando venga violada". ¡Tremendo! Pero eso no fue todo.

El conocido diseñador afirmó también: "Un violador y un abusador de niños tiene que tener cadena perpetua de verdad. No jodamos con las boludeces que hablan. Y el feminismo, ultrafeminismo exaltado de que me acosó, me metió la lengua muy adentro... no tergiversemos las cosas, señoras".

"Vamos a poner las cosas sobre el tapete: si vos no querés que te pase nada, cuidá a tu nena -siguió diciendo-. Cuidá que la nena no vaya a tomar birra a las cinco de la mañana con una minifalda en un lugar, un país, donde todo es peligroso. Después, no te quejes cuando la nena venga violada".

"Vamos a cuidar, vamos a educar de verdad", propuso Piazza, y arremetió contra las actrices que por estos días han denunciado haber sido víctimas de acosos sexuales.

Lo expresó así: "Después se tergiversa que una mujer adulta, metida en el ambiente de lo que es la farándula, donde está mostrando las tetas en el medio de Mar del Plata para promocionar su obra de teatro... después vienen a decir que un capocómico les dijo cositas chanchas al oído... ¡No me jodan!".

Por si todo eso hubiera sido poco, Roberto Piazza, sin anestesia, añadió: "No me deprimas a una mamá o a un nene al que el padre lo viola de verdad. Yo tengo videos de bebés de seis meses donde el padre lo está fornicando y lo mata. Eso es diabólico, lo otro es pavada farandulera".