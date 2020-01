En los últimos días se viralizó el ticket de un bar de Villa Carlos Paz porque un grupo de amigos se sorprendió cuando pidieron la cuenta y vieron que por una picada y algunos tragos les estaban cobrando $3450.

Camila Cherara, quien en sus redes se presenta como una de las dueñas del bar y eso coincide con el apellido del propietario que figura en la cuenta, respondió a la crítica del grupo de amigos.

"Chicos, cuando se sienten a comer en algún lugar pidan la carta o pregunten precios. Si no les alcanza o lo que sea, se levantan y se van. No se sienten a comer haciéndose los no sé qué y cuando llega la cuenta te agarrás la cabeza", aconsejó la joven.

Con un tono ya molesto y con un poco de ironía, Cherara continuó: "Plena 9 de Julio en la vereda peatonal de Villa Carlos Paz, no sé qué pretenden. Sigan hablando, sigan escrachando que yo ya estoy preparando las vacas para marzo. Nos vemos barats", haciendo referencia al término que usa Alex Caniggia.