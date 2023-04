En el último tiempo, se ha vuelto más frecuente que los comensales dejen sus opiniones sobre diferentes sitios de comida e incluso compartan sus propias experiencias en las redes sociales. En este caso, un hombre contó en TikTok que fue a un reconocido restaurante de Palermo y quedó indignado al ver cuánto le costó dos milanesas.

El usuario que compartió su experiencia fue @elcoppa, que subió a TikTok la reseña de su visita a “El Preferido de Palermo”, un famoso y emblemático restaurante que hace poco tiempo fue noticia porque la cantante Dua Lipa fue a comer mientras estuvo de visita en el país.

El comensal explicó en el clip que pidió una comida para dos personas: milanesas, papas fritas, una porción de aceitunas y un vino. No obstante, quedó sorprendido e indignado al ver lo que tenía que pagar. Su pedido le costó $17.500.

“Bienvenidos al restaurante que me rompió el...Era una milanesa normal, un pedazo de carne empanado, no tenía ninguna otra magia”, comenzó explicando el cliente en su reseña en la plataforma china. Luego indicó que no esperaba que al recibir el ticket viera que le cobraban ese precio por “un pedazo de carne feteado”.

El hombre hizo especial énfasis en que no se quejaba de la atención que recibió ni de la comida, de hecho, destacó que estaba muy rica, pero que sí había algo con lo que no estaba de acuerdo. "Muy rico todo, salvo el precio... no vuelvo”, sentenció.

El vídeo del descargo del cliente se volvió viral en la red social china. Actualmente cuenta con más de 414 mil visualizaciones, 18.7 mil "me gustas" y más de 800 comentarios de usuarios que estaban de acuerdo con su parecer y quienes le explicaban por qué le habían cobrado ese precio. Incluso hubo muchos que contaron sus propias experiencias en el restaurante porteño.

"Es caro pero excelente”, “Te abrocharon, pagaste la zona”, “Pediste un vino que salió más que el 50% de la cuenta, qué esperabas”, "¿Quién pide una porción de aceitunas?", "Con esa plata, un asado en casa, me tomo una banda de vinos y música tranqui", comentaron algunos usuarios respecto a esta reseña que se viralizó.

