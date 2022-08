Un chico compró una hamburguesa en una casa de comidas rápidas de Buenos Aires y cuando la abrió, entre la carne, encontró ni más ni menos que un tornillo sucio. Ante el asqueroso y peligroso hallazgo, se quejó con el comercio y compartió en Twitter las imágenes desagradables. Rápidamente, se volvió viralizo su tuit y se generó un gran debate acerca de lo sucedido.

El hecho ocurrió el pasado domingo en la localidad bonaerense de Los Toldos y el protagonista fue un joven llamada Leonel Mat (@LeonelMatGo), quien decidió pedir una hamburguesa para cenar en su domicilio. Luego del respectivo tiempo de espera, llegó su pedido y comenzó a comer, pero un momento después, sintió que su comida estaba demasiado crocante y al abrirla se encontró el inesperado elemento.

Rápidamente, se comunicó con el negocio gastronómico y le pidió una explicación por el elemento encontrado. Luego de enviarle dos fotos del hallazgo, el cliente pregunto "¿Cómo puede ser que haya un tornillo? ¿Cómo puede ser que mezclen un tornillo con la carne?".

Si bien desde la casa de comidas rápidas le pidieron disculpas al usuario y ofrecieron enviarle una nueva comida, aunque no pudieron responderle por qué o cómo llego el elemento de metal a la preparación. El joven, que estaba muy enojado con lo sucedido, no quedó conforme y continúo con la discusión. "Yo no quiero otra hamburguesa", confirmó el chico y sostuvo "No te compro nunca más".

Después de un ida y vuelta de mensajes entre el cliente y el local, @LeonelMatGo, exigió que le devuelvan la plata. Tras los hechos, el joven no dudo en reclamar a través de Twitter y también le advirtió a sus seguidores que tengan cuidado con lo que compren por delivery. "Recién compramos hamburguesas en locosxlospatys en Polvorines y pueden creer que vino ¡Un tornillo! Encima quedó la hamburguesa llena de la grasa del tornillo", escribió en su cuenta.

Rápidamente, el tuit se hizo viral y se armó un gran debate por los hechos. "Qué pesado, te están diciendo que fue un error y no es la manera tampoco", comentó una chica. "Fue un error nada más, al amasar la carne podes no darte cuenta, es más ese tornillo por lo que se ve puede ser del evaporador/ heladera donde conservan la carne, puede que ni sea culpa de ellos sino del técnico que la arreglo", aseguró un usuario.

También hubo quienes apoyaron al cliente y señalaron la irresponsabilidad del comercio de comidas. "Explícame de que forma se te cae un tornillo en la preparación de la hamburguesa, te entiendo si encontrás algo referido a la cocina, pero es un tornillo hermano", reflexiono un pibe. "¿Los que defienden a los del local? Vayan a romperse las muelas comiendo tornillos y listo, que tanto", sostuvo otro hombre.

