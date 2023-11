Siempre que una cadena de restaurantes o sitios de comidas rápidas abre por primera vez en un lugar, la expectativa se dispara por probar los nuevos productos que traen como novedad, y en la zona española de Tenerife sucedió hace unas semanas con la llegada de Goiko, aunque con un pequeño percance.

El asunto es que la cadena de comida rápida abrió su primer local en la Isla, pero en otros lugares de España, como en la comunidad autónoma de La Rioja, ha tenido algunos problemas con sus productos.

En la red socia X, antigua Twitter, una chica que fue a Goiko se llevó una nefasta sorpresa. El pan de su hamburguesa estaba en mal estado, recubierto de moho. Algo que según ella "no iba a publicar", pero no solo el estado de la comida fue el detonante de esta queja.

Según la afectada, "nos trataron con una prepotencia que parecía que la culpa de que la hamburguesa de Goiko tuviera moho era nuestra". Un mal trago que tuvo que pasar la afectada y que, como se recoge en distintos comentarios a lo largo del tweet, muchas más personas en España han sufrido incidentes similares en locales pertenecientes a Goiko.

Como era de esperar, otros internautas dieron su opinión, en general contra el establecimiento gastronómico en la red social Twitter: @JoannePopGaga "Hace menos de un mes, mis amigos y yo nos intoxicamos en uno de sus restaurantes Acabamos en urgencias".

"La última vez que me comí una hamburguesa ahí pase una noche malísima, no vuelvo en mi vida", escribió otra persona y @BehindTGames posteó "No me llenaba mucho el Goiko y menos aún por el elevado precio para la calidad cuestionable de su comida, pero después de esto se me quitan más las ganas de volver...".

Un caso aislado

En tanto, desde la empresa se apunta a un caso aislado en uno de sus locales en La Rioja. Un error ya subsanado y que no se repetirá. Goiko es una de las franquicias más conocidas del país con una carta muy bien valorada por sus usuarios, por lo que este sucedo puede quedar en una mera anécdota y servir como motivación para estar más atentos a los detalles.