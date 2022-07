Un episodio por demás peculiar vivió una mujer en Brasil tras solicitar una tarjeta de crédito y recibir un plástico que, en lugar de su apellido, tenía un denigrante adjetivo que terminó en un proceso judicial contra la entidad bancaria.

En la última semana, una joven de 29 años oriunda del estado brasilero de Mato Grosso del Sur, vivió un avergonzante hecho luego de solicitar una tarjeta de crédito al banco local C6 Bank, a través de su aplicación.

Pero lo que parecía un procedimiento burocrático común y corriente terminó en un episodio desagradable. A los dos días de solicitarla, la tarjeta llegó en un sobre a su casa en la ciudad de Campo Grande con un particular detalle: en lugar de su apellido decía “vagabunda”, que en Brasil significa algo así como “zorra”. Si bien en el sobre su nombre y apellido figuraban correctamente, al abrirlo la mujer se encontró con la ingrata sorpresa.

La noticia se viralizó rápidamente en las redes sociales. En tal sentido, Ederson Lourenço, abogado de la mujer, dialogó con el medio local Globo 1 y contó un poco más sobre lo sucedido: “Mi cliente se contactó conmigo luego de que le llegara la tarjeta. Me contó que estaba en su vivienda, en una reunión con amigos, y que había guardado el sobre de la tarjeta para abrirlo después de trabajar. Cuando lo abrió y leyó ‘p...’ en el plástico, empezó a reírse, aunque después comprendió lo que había pasado”, declaró el profesional.

Asimismo, el letrado reveló que la joven, cuyo nombre no trascendió, quedó “totalmente avergonzada” frente a sus amigos. La víctima realizó una demanda civil por daño moral y busca que la indemnicen con 50.000 reales, alrededor de 9.200 dólares estadounidenses.

“Ella me envió una foto de la tarjeta y me escribió: ‘Doctor, ¿puede creerlo? Mira lo que me llegó’. Yo le pregunté si había tenido una discusión con un empleado (del banco emisor), pero ella me informó que pidió la tarjeta a través de la app del lugar”, expresó Lourenço.

¿Qué dijo el banco tras tratar a una clienta de “vagabunda”?

El banco C6 Bank intentó defenderse y aseguró que los registros de la app fueron chequeados y “la solicitud de la tarjeta con el nombre fue realizada por la aplicación de la usuaria, en una transacción autenticada por contraseña, sin interferencia de ninguna persona -un tercero- en el proceso”, según constató el medio UOL.

Si bien todavía resta una investigación que abarque todo el procedimiento, el banco aseguró que está siguiendo bien de cerca el caso, que incluye una demanda judicial. Mientras tanto, el abogado de la víctima calificó al episodio como “humillante y vejatorio”, y explicó: “A pesar de que el banco le brindaba la opción de seleccionar su apellido en la aplicación, ella no eligió poner ‘vagabunda’ (...) Se dice que no hubo ningún cambio (de apellido), pero llegó con ‘vagabunda’ escrito”.