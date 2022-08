Una mujer que expuso en su cuenta de TikTok la “porquería” de diseño de la torta que le entregaron para el cumpleaños de su hijo. Según contó, ella pidió la temática de Venom, el enemigo de Spiderman. Sin embargo, recibió algo completamente diferente al modelo. Sumado a eso, la torta estaba rota.

“No se parece en nada a lo que yo le pedí, además está toda rota de abajo… fui hasta la casa –de la pastelera– otra cosa es chiquitisima la torta, se la pagué, me dijo que mañana me iba a entregar otra torta. Mañana me la va a entregar, que es cumpleaños de mi hijo. Estoy angustiada, es cumpleaños número 10… es horrible que pasen estas cosas”, dijo la mujer.

Tal como lo prometió, el pastel nuevo llegó a su casa, aunque con otro diseño. Sin embargo, la celebración de cumpleaños se llevó a cabo con tranquilidad.

El caso se viralizó y dio mucho de qué hablar. “Ni la impresora le andaba jajajajaja”; “como pastelera no tomo trabajos de algo q no sé hacer o doy otras opciones .. antes muerta que entregar algo que no me pidieron”; “yo hago tortas, y si lo que me pasan no me sale no agarro el trabajo,no podría entregar algo así”, se lee entre las reacciones.